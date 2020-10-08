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futebol

Defesa do Coritiba mostra fragilidade no Brasileirão

Com média de 1,35 gols por jogo, o sistema defensivo saiu de campo sem levar gols em três jogos...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 15:48

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:48

Crédito: Divulgação/Coritiba
Na noite da última quarta-feira, o torcedor do Coritiba lamentou mais uma atuação abaixo da expectativa do seu time no Campeonato Brasileiro. O algoz da vez foi o Grêmio, que levou a melhor por 2 a 1.O resultado afundou o Coxa na classificação. Agora, a equipe de Jorginho é a 18ª colocada e pode descer ainda mais caso o Bragantino derrote o Internacional nesta noite.
Um dos pontos mais frágeis do Coritiba no torneio é o sistema defensivo. Após 14 partidas, a equipe levou 19 gols. A média negativa fica na marca de 1,35 gols por jogo.
Além disso, o time do Couto Pereira só saiu de campo sem levar nenhum gol em três ocasiões. Sendo apenas uma vez como visitante, no empate sem gols com o Botafogo.
No próximo sábado, o Coritiba de Jorginho e Cia volta a campo. O adversário é o Fortaleza, na Arena Castelão.

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