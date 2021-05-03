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Defensa y Justicia x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo da Libertadores

O confronto, válido pela competição continental, será transmitido na TV aberta e TV por assinatura...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 08:30
Crédito: Arte Palestrina/Matheus Bottura
Em partida válida pela 3ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Defensa y Justicia e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na província de Buenos Aires.
Com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Verdão é líder do grupo e vem de uma goleada sobre o Independiente del Vale por 5 a 0, em pleno Allianz Parque. O time argentino, por sua vez, venceu o Universitário, do Peru, e está na vice-liderança, com quatro pontos conquistados.Defensa y Justicia e Palmeiras será transmitido AO VIVO no SBT para todo o estado de São Paulo, além da Rede Massa Maringá e Londrina, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, que analisa a arbitragem. Na TV por assinatura, a FOX SPORTS vai exibir o confronto.
O duelo do torneio continental também será transmitido para todo o Brasil no site do SBT.
Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Nosso Palestra, como também também pelo perfil do NP no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.

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