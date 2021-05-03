Defensa y Justicia x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo da Libertadores

Com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Verdão é líder do grupo e vem de uma goleada sobre o Independiente del Vale por 5 a 0, em pleno Allianz Parque. O time argentino, por sua vez, venceu o Universitário, do Peru, e está na vice-liderança, com quatro pontos conquistados.Defensa y Justicia e Palmeiras será transmitido AO VIVO no SBT para todo o estado de São Paulo, além da Rede Massa Maringá e Londrina, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, que analisa a arbitragem. Na TV por assinatura, a FOX SPORTS vai exibir o confronto.