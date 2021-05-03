Defensa y Justicia x Palmeiras: onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e escalações

Crédito: AFP

Em partida válida pela terceira rodada do grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Defensa y Justicia e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na província de Buenos Aires.

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Com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Verdão é líder do grupo A e vem de uma goleada sobre o Independiente del Vale por 5 a 0, no Allianz Parque. O time argentino, por sua vez, venceu o Universitário, do Peru, por 3 a 0 e está na vice-liderança, com quatro pontos conquistados.DEFENSA Y JUSTICIA TEM SURTO DE COVID-19 NO ELENCO; 15 ATLETAS ESTÃO AFASTADOS

O time argentino enfrenta um grande problema para enfrentar o Palmeiras nesta terça-feira pela Libertadores. Um grave surto de Covid-19 atingiu o elenco, e deixou os principais jogadores do atual campeão da Recopa Sul-Americana em quarentena. São 15 jogadores afetados pelo novo coronavírus, além de membros da comissão técnica.

O treinador Beccacece terá um grande trabalho para escalar a equipe para o confronto contra o Verdão pela competição continental, sendo possível que recorra à base para compor o banco de reservas.

WESLEY TREINA SEM RESTRIÇÕES APÓS SE RECUPERAR DE LESÃO; MATÍAS VIÑA SEGUE SUSPENSO

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (3), na Academia de Futebol, em preparação para enfrentar o Defensa, e teve uma novidade nas atividades. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Wesley participou de todo o treinamento.

Já o lateral-esquerdo Matías Viña é desfalque certo para o Verdão neste confronto. O uruguaio foi expulso por agressão na partida de volta da Recopa e pegou um gancho de três jogos, já tendo cumprido a punição em dois, contra o Universitário-PER e Independiente Del Vale-EQU. O jogador volta na próxima terça-feira (11) contra o time equatoriano no Estadio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Defensa y Justicia-ARG x Palmeiras

Data: 4 de Maio de 2021Horário: 21h30 (horário de Brasília)Local: Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Buenos Aires-ARG

Árbitro: Wilmar Roldan-COLAssistentes: Miguel Roldan-COL e Sebastian Vela-COLVAR: Enrique Caceres-PAR

Transmissão:

– SBT (TV aberta para para todo o estado de São Paulo, além da Rede Massa Maringá e Londrina, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, que analisa a arbitragem);– SITE OFICIAL DO SBT;– FOX SPORTS (TV por assinatura para todo o Brasil);DEFENSA Y JUSTICIA: Unsaín; Emanuel Brítez, Juan Rodríguez, Néstor Breitenbruch e Nahuel Gallardo; Matías Rodríguez, Nicolás Tripichio e Raúl Loaiza; Tomás Ortiz, Gabriel Hachen e Walter Bou. Técnico: Sebastián Beccacece.

Desfalques por Covid-19: Enzo Fernández, Eugenio Isnaldo, Lautaro Escalante, Tomás Martinez, Lautaro Amadé, Carlos Rotondi, Fernando Meza, Franco Paredes, Nicolás González, Braian Romero, Francisco Pizzini, Adonis Frías, Juan Pablo Tomicich, Miguel Merentiel e Ezequiel Cannavó.Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém.

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Goméz e Renan; Marcos Rocha e Victor Luís; Danilo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.