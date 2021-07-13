Defensa y Justicia x Flamengo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Flamengo e Defensa y Justicia farão um dos três confrontos Brasil x Argentina nas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida entre ambos, além de inédito, será realizado nesta quarta-feira, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela - localizada na província de Buenos Aires. A bola rolará às 21h30 (de Brasília).O jogo da volta será na próxima quarta. Mas, para o da vez, Renato Gaúcho tem dores de cabeça já em sua estreia no comando do Flamengo: Rodrigo Caio virou baixa de última hora, se juntando a outros três constantes titulares na lista de desfalques. Porém Gabigol está de volta e promete ser a principal arma contra os últimos campeões da Sul-Americanos, que se classificaram em segundo no grupo (A) do Palmeiras e que agora terão de se virar sem o seu goleador da temporada - Braian Romero foi para o River Plate há poucos dias.
Confira mais informações da partida entre Defensa y Justicia e Flamengo:
Estádio: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela (ARG)Data e hora: 14 de julho de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Eduardo Cardozo e Johnny Bossio (PER)Árbitro de vídeo: Derlis López (PAR)
DEFENSA Y JUSTICIA (Técnico: Sebastián Beccacece)Unsain; Frías, Juan Rodríguez e Brítez; Matías Rodríguez, Loaiza, Rotondi, Escalante e Tripichio; Walter Bou e Lucas Barrios.
Lesionado: Marcelo BenítezSuspenso: -Pendurado: -
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.
Lesionados: César, Diego, Bruno Henrique e Rodrigo Caio (lesionados) Suspenso: Willian ArãoPendurado: -
PALPITES: Na redação do LANCE!, 40% acreditam em vitória do Flamengo, 40%, em empate, e o restante, 20%, em triunfo do Defensa y Justicia.