Dedé sofre outra derrota na Justiça e defesa diz que ficar no Cruzeiro é como mantê-lo como 'escravo'

Crédito: Dedé teré de pagar ainda R$ 277 mil pelas custas do processo-Lucas Merçon/Fluminense

Em disputa contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, o zagueiro Dedé sofreu um novo revés ao não ter deferido seu mandado de segurança e será obrigado a pagar à Raposa R$ 277.813,33 pelas custas processuais. Dedé tenta rescindir seu contrato de forma indireta com Cruzeiro e ainda pede R$ 35 milhões do clube mineiro. A decisão de negar o mandado de segurança foi do desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Foi a segunda derrota da defesa do jogador, que tentou conseguir uma liminar para deixar o time celeste, que também foi negado pela Justiça. A defesa do zagueiro afirma que manter o contrato de Dedé com o Cruzeiro seria permanecer como um “escravo do clube” mineiro, beneficiando o infrator, que teria, na versão da defesa, lesado do jogador ao não cumprir suas obrigações como empregador. -Lamenta-se a afirmação inicial de que o impetrante, cuja remuneração aduz corresponder a R$750.000,00 , esteja sendo submetido a permanecer como um ‘escravo’". Lastimável comparação, notadamente em se considerando o crítico momento sócio-econômico por que passa a esmagadora maioria da população brasileira, em razão das consequências da pandemia com muitos almejando meramente obter um emprego em que receba o salário mínimo, no ano corrente reajustado para o montante de R$1.100,00-argumentou o desembargador do caso. Os advogados de Dedé tentaram argumentar com o desembargador que ele ficará impossibilitado de exercer sua profissão, já que o Cruzeiro não conta com ele para o elenco. O representante do judiciário refutou a fala da defesa e disse que “há vasto conjunto probatório a ser examinado no caso , que por certo sub judice contém particularidades não noticiadas na presente ação de segurança, além inexistir, no aspecto, probabilidade de veracidade da afirmação de que o jogador esteja obrigado por culpa do atual empregador a ver seu condicionamento físico e técnico se deteriorar.

A SÉRIE B ESTÁ NO FIM. CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO GERAL O que Dedé pede na ação contra o Cruzeiro​O zagueiro, que está afastado do clube há mais de um ano, se tratando da sétima cirurgia no joelho, diz que o Cruzeiro está com 10 meses de salário em atraso, citando que o contrato de direitos de imagem é fraudulento, no valor de R$ 300 mil mensais. Há, segundo o jogador, outros seis meses sem receber os salários fixos na carteira, R$ 450 mil mensais, e mais quatro meses sem receber o depósito do FGTS.

A defesa de Dedé apresentou uma tabela no valor de R$ 13.782.000 somente em em atrasos com o jogador. Ainda há a cobrança de 13º atrasados e férias, que somam R$ 1,032 milhão e R$ 1.045.333,32 respectivamente.