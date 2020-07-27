Dedé faz postagem no seu Instagram vendo jogo o Cruzeiro contra a URT: 'assistindo o show do cabuloso'

-Depois da pedalada, assistindo ao show do Cabuloso-disse se referindo ao apelido do Cruzeiro. entre os torcedores. Dedé segue no Rio trabalhando sua volta aos campos, porém sua situação continua indefinida. Não há, por enquanto, qualquer sinalização de que o jogador irá defender o clube mineiro novamente. O zagueiro se recusou a se enquadrar no teto salarial determinado pelo time celeste, de 150 mil, entrando em desacordo sobre sua permanência na Toca da Raposa. Seus agentes até tentaram negociar Dedé com outros clubes, porém sem sucesso. Poucos dias depois da tentativa de venda do defensor, ele sofreu a nova lesão no joelho, ficando vinculado ao Cruzeiro. O último jogo de Dedé foi no dia 19 de outubro de 2019, na vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro tem 188 jogos com a camisa celeste desde 2013, marcando 15 gols pelo time azul. Só nos joelhos, foram sete cirurgias, o que prejudicou sua passagem pela Raposa.