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Dedé faz postagem no seu Instagram vendo jogo o Cruzeiro contra a URT: 'assistindo o show do cabuloso'

O defensor publicou a mensagem enquanto via a o duelo vencido por 3 a 0 pela Raposa contra o time de Patos de Minas pelo Campeonato Mineiro...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 20:59
Crédito: Dedé não joga desde outubro de 2019 e ainda segue sua rotina de recuperação-(Vinnicius Silva/Cruzeiro
O zagueiro Dedé, que se recupera de uma lesão no joelho desde março, fez uma postagem em seu Instagram mostrando que estava acompanhando o jogo da Raposa contra a URT no domingo, 26 de julho, pelo Campeoanato Mineiro.
Em sua postagem, o zagueiro postou:
-Depois da pedalada, assistindo ao show do Cabuloso-disse se referindo ao apelido do Cruzeiro. entre os torcedores. Dedé segue no Rio trabalhando sua volta aos campos, porém sua situação continua indefinida. Não há, por enquanto, qualquer sinalização de que o jogador irá defender o clube mineiro novamente. O zagueiro se recusou a se enquadrar no teto salarial determinado pelo time celeste, de 150 mil, entrando em desacordo sobre sua permanência na Toca da Raposa. Seus agentes até tentaram negociar Dedé com outros clubes, porém sem sucesso. Poucos dias depois da tentativa de venda do defensor, ele sofreu a nova lesão no joelho, ficando vinculado ao Cruzeiro. O último jogo de Dedé foi no dia 19 de outubro de 2019, na vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro tem 188 jogos com a camisa celeste desde 2013, marcando 15 gols pelo time azul. Só nos joelhos, foram sete cirurgias, o que prejudicou sua passagem pela Raposa.

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