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Dedé e Cruzeiro entram em acordo de R$ 16,6 milhões e o zagueiro fica livre para jogar em outra equipe

O processo que o jogador movia, pedia R$ 35 milhões à Raposa. Porém, as duas partes acharam um meio termo e Dedé se desvincular do time mineiro...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 15:43
Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Após muita disputa fora dos campos, Cruzeiro e o zagueiro Dedé entraram em acordo. As duas partes apresentaram à Justiça do Trabalho um acerto de R$ 16,6 milhões, que será pago em 60 parcelas de R$ 276.666,66 mensalmente, até dezembro de 2026. O acordo reduziu em mais da metade do valor pedido pelo jogador, de R$ 35 milhões.
Dedé também conseguiu a rescisão de contrato com a Raposa, que iria até o fim do ano. A CBF já vai receber um ofício comunicando o distrato entre o zagueiro e o clube mineiro, para publicar no BID (Boletim Informativo Diário).Assim, Dedé fica livre para acertar com outra equipe. O jogador já vem conversando com clubes brasileiros, inclusive da Série A, para poder voltar a atuar. Ele não entra em campo desde 2019, quando sofreu nova lesão no joelho. Com 33 anos, completados nesta quinta-feira, 1º de julho, Dedé fez 188 jogos, com 15 gols e sete títulos pelo Cruzeiro. O bicampeonato do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), bi da Copa do Brasil (2017 e 2018), além de três Mineiros.

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