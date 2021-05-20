Dedé é aprovado em perícia médica, está apto a treinar e vai tentar rescisão do vínculo com o Cruzeiro

O zagueiro Dedé realizou perícia médica para averiguar suas condições físicas, se poderá ou não voltar a jogar. E, o resultado foi que o jogador, em litígio judicial com o Cruzeiro, está apto a reiniciar os trabalhos como atleta de futebol. Dedé está pronto para realizar treinamentos, porém, a volta aos gramados ainda dependerá de seu condicionamento físico para conseguir atuar novamente em alto nível. -Considerando esses aspectos, principalmente os dados de exame físico do Periciado, o Perito Oficial considera que o Autor está apto ao retorno de treinamentos individuais e coletivos no sentido de recuperar condição de jogo. Uma vez que encontra-se afastado das competições há cerca de 18 meses o retorno será gradual. Avaliação de recuperação de condição de jogo para o retorno ao time em competições dependerá do desempenho do Autor nos treinos físicos individuais e coletivos-diz o laudo feito no jogador. Dedé ainda está vinculado ao Cruzeiro e tenta provar que está apto a voltar a jogar futebol. O jogador está sem entrar em campo há 18 meses. Seu último jogo foi no dia 19 de outubro de 2019, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor machucou, operou novamente o joelho e entrou em atrito com a Raposa, tentando rescindir seu acordo com o time mineiro, que vence no fim deste ano. A disputa foi parar na Justiça e, entre vitórias e derrotas nos tribunais. A perícia médica foi determinada pelo juiz Fábio Gonzaga de Carvalho para comprovar a "incapacidade laboral” do zagueiro. Com o resultado, Dedé poderá tentar a sua rescisão de contrato com a Raposa, que vai até o fim deste ano. O time celeste alega que por ter feito o tratamento no joelho fora do clube, não teria como atestar se os procedimentos estão sendo realizados de forma correta.
Além de tentar provar sua capacidade de voltar ao trabalho, Dedé acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho pedindo R$ 35 milhões por atrasos, direitos trabalhistas e outros valores que julga ter direito a receber. A defesa do jogador diz que a Raposa está com 10 meses de salário em atraso dos direitos de imagem, mais seis meses sem receber os salários fixos na carteira de trabalho, totalizando R$ 750 mil mensais, além de mais quatro meses sem receber o depósito do FGTS. O Cruzeiro conseguiu reverter a decisão, mas o jogador ainda cobra R$ 3,75 milhões por danos morais, citando declarações de ex-dirigentes do clube, que teriam a intenção de depreciar seu período no clube.