Dedé é aprovado em perícia médica, está apto a treinar e vai tentar rescisão do vínculo com o Cruzeiro

O zagueiro Dedé realizou perícia médica para averiguar suas condições físicas, se poderá ou não voltar a jogar. E, o resultado foi que o jogador, em litígio judicial com o Cruzeiro, está apto a reiniciar os trabalhos como atleta de futebol. Dedé está pronto para realizar treinamentos, porém, a volta aos gramados ainda dependerá de seu condicionamento físico para conseguir atuar novamente em alto nível. -Considerando esses aspectos, principalmente os dados de exame físico do Periciado, o Perito Oficial considera que o Autor está apto ao retorno de treinamentos individuais e coletivos no sentido de recuperar condição de jogo. Uma vez que encontra-se afastado das competições há cerca de 18 meses o retorno será gradual. Avaliação de recuperação de condição de jogo para o retorno ao time em competições dependerá do desempenho do Autor nos treinos físicos individuais e coletivos-diz o laudo feito no jogador. Dedé ainda está vinculado ao Cruzeiro e tenta provar que está apto a voltar a jogar futebol. O jogador está sem entrar em campo há 18 meses. Seu último jogo foi no dia 19 de outubro de 2019, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor machucou, operou novamente o joelho e entrou em atrito com a Raposa, tentando rescindir seu acordo com o time mineiro, que vence no fim deste ano. A disputa foi parar na Justiça e, entre vitórias e derrotas nos tribunais. A perícia médica foi determinada pelo juiz Fábio Gonzaga de Carvalho para comprovar a "incapacidade laboral” do zagueiro. Com o resultado, Dedé poderá tentar a sua rescisão de contrato com a Raposa, que vai até o fim deste ano. O time celeste alega que por ter feito o tratamento no joelho fora do clube, não teria como atestar se os procedimentos estão sendo realizados de forma correta.