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futebol

Deco pode ser chave em operação do Barcelona por Raphinha

Ex-jogador faz parte da comissão esportiva do clube e também é representante do atacante brasileiro do Leeds United...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 15:19
Nos últimos dias, foi fortemente especulada a possibilidade de Raphinha reforçar o Barcelona, na próxima temporada. O clube catalão já vem monitorando o jogador do Leeds United há um tempo. O Barça, tem o brasileiro como principal opção, tendo em conta que Dembelé não deverá renovar o contrato que expira no meio do ano.No entanto, certas suspeitas são levantadas com respeito à operação, visto que o representante de Raphinha é o ex-jogador luso-brasileiro Deco, que defendeu as cores do Barça. O ex-meia é reconhecido pelo presidente Joan Laporta como membro da comissão esportiva do clube, que trabalha justamente com as contratações.
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A principal missão de Deco está no rastreamento de jogadores do futebol brasileiro. Mas não se limita apenas a isso, visto que o luso-brasileiro também esteve envolvido na operação para contratar Aubameyang. O ex-jogador ajudou na contratação, visto que conhecia o atacante por ter trabalhado na federação do Gabão.
Na operação de Raphinha, muitos apontam incompatibilidade entre um cargo de membro da comissão esportiva do Barcelona e de representante de um jogador de interesse do clube culé. No entanto, de acordo com o jornal espanhol "Marca", Deco não cobra nada do Barça. Não há relação contratual entre o ex-jogador e o time e assim, também não existe incompatibilidade, ao menos, de maneira formal.
Crédito: DecopodeseraponteentreRaphinhaeBarcelona(Foto:Divulgação/ArquivoPessoal

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