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Declarações de Jorge Jesus podem impactar em negociação do treinador com o Fenerbahçe

Lusitano de 67 anos afirmou que gostaria de retornar ao Flamengo, mas recentemente teve conversa com o clube turco. Mídia local fala em contrato de três anos...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 16:53
As palavras do técnico Jorge Jesus ao jornalista Renato Maurício Prado, do "UOL", sobre o desejo de voltar ao Flamengo podem impactar nas negociações do treinador com o Fenerbahçe, da Turquia. É o que garante Sidney Garambone, em seu blog no "ge". Segundo o jornalista, o português não negou o desejo de retornar ao Rubro-Negro, mas revelou a amigos próximos que este "vazamento" pode atrapalhar na conversa com o time de Istambul. De acordo com a mídia turca, as partes negociam um contrato de três anos, por 10 milhões de euros por temporada (R$ 52 mi), incluindo sua comissão.
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Em sua chegada ao Rio de Janeiro no último dia 27, Jesus não quis falar sobre as conversas com o Fenerbahçe, mas revelou que teve um encontro com o presidente do clube, Ali Koç.
- Não falo sobre clubes. É verdade (reunião com Ali Koç, presidente do Fenerbahçe), mas não falo de clubes. Vou estudar várias propostas. Tenho tempo para pensar nisso - afirmou Jorge Jesus.
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Jesus está sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Benfica nos últimos dias de dezembro. De lá para cá, o treinador recebeu sondagens de diversos clubes, incluindo equipes do futebol brasileiro, como Atlético-MG e Corinthians. O Mister, por sua vez, recusou as propostas, alegando que só deverá voltar a trabalhar a partir do meio do ano.
Crédito: JorgeJesusestánamiradoFenerbahçe,daTurquia,paraapróximatemporada(Foto:Divulgação/Benfica

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