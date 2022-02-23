Declan Rice só deixará o West Ham por R$ 868 milhões; volante pode ser a maior venda da Premier League

Alvo de gigantes do futebol inglês, o meio-campista Declan Rice pode se tornar a maior venda história da Premier League. De acordo com informações da imprensa britânica, o West Ham aumentou a pedida pelo jogador de 23 anos e agora só o deixará sair por 120 milhões de libras (R$ 868 milhões).A notícia é do jornal "The Times", que informa que Chelsea, Manchester City e Manchester United são os clubes que prometem brigar pelo volante da seleção inglesa no próximo verão europeu. No início da temporada, os Hammers pediam 100 milhões de libras (R$ 117 milhões à época) para vender o atleta.

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Caso saia do West Ham por este valor, Declan Rice se tornará a contratação mais cara do país, superando Jack Grealish no Manchester City, negociado por 100 milhões de libras. O segundo da lista é o belga Romelu Lukaku, que voltou ao Chelsea por 97,5 milhões de libras (R$ 115 milhões à época).

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Na atual temporada, Declan Rice entrou em campo 32 vezes pelo West Ham e marcou quatro gols, além de dar quatro assistências. Revelado pela equipe londrina, o camisa 41 estreou profissionalmente em maio de 2017 e desde então fez 177 partidas pelos Hammers. Marcou nove gols e deu nove passes.