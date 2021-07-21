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futebol

Declan Rice é um dos principais desejos do Chelsea nesta janela

Meio-campista do West Ham e da seleção da Inglaterra já esteve na mira dos Blues em 2020. Equipe de Thomas Tuchel tenta arrecadar dinheiro para investir...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 08:59

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 08:59
Crédito: HARALDUR GUDJONSSON / AFP
Declan Rice é o atleta mais desejado pelo Chelsea neste momento da janela de transferências, segundo o "The Athletic". As informações indicam que os Blues estariam disposto a oferecer o atacante Tammy Abraham ao West Ham com o objetivo de diminuir os custos da operação.No entanto, o Arsenal é o favorito na disputa pelo centroavante, mas ainda não fez nenhuma proposta oficial. Os Hammers, juntamente com o Tottenham, também possuem interesse no jogador, mas consideram a pedida do atual campeão da Champions League muito elevada.
> Veja a tabela da Premier League
Além disso, o West Ham não planeja se desfazer de Declan Rice e está disposto a negociar um novo contrato com o meio-campista. No entanto, o jovem não aceitou as primeiras propostas por uma renovação e parece buscar novos objetivos na carreira.
Dessa forma, o Chelsea pode abrir mão de um novo atacante para o plantel neste mercado. Apesar de também desejar Haaland ou Lewandowski, o clube não deve ter condições financeiras para contrar um destes nomes caso acerte a chegada do volante inglês.

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