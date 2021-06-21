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Decisões de venda no Botafogo são tomadas por 'colegiado' formado por dirigentes, CEO e Freeland

Possível venda de Paulo Victor para o Internacional e qualquer outra transferência precisa do crivo de Durcesio Mello, Vinícius Assumpção, Eduardo Freeland e Jorge Braga...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 20:25
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Quem decide pela venda dos jogadores? A decisão final não é de X ou Y? Essas foram perguntas comuns na internet no que diz respeito ao Botafogo nesta segunda-feira. Por conta da volta do interesse do Internacional em contratar Paulo Victor, lateral do Alvinegro, tais questões foram levantadas.
+ Parte da diretoria do Botafogo quer vender Paulo Victor; outra ala deseja esperar mercado internacional
Decisões sobre transferências são feitas por quatro pessoas, que acabam formando um "colegiado" neste sentido: Durcesio Mello, presidente do clube, Vinícius Assumpção, vice-presidente, Jorge Braga, CEO, e Eduardo Freeland, diretor de futebol.
Os quatro se reúnem, apresentam pontos e nenhuma grande decisão é tomada sem que haja o consentimento de todos. Vale ressaltar que tudo também é acompanhado pelo Footure, que faz uma consultoria externa ao Botafogo, mas a empresa não tem "dedo" ou se mete nas decisões do clube.Vinícius Assumpção, Jorge Braga e Durcesio (Vitor Silva/Botafogo)O LANCE! publicou que ainda há uma divisão quanto a possível venda de Paulo Victor. Enquanto uma parte acha melhor vender o lateral agora por conta da dramática situação financeira, outra acha melhor esperar o mercado externo ou, até mesmo, uma maior valorização com o jogador ficando por mais tempo.
+ Veja a tabela da Série B
Ainda não há nenhuma decisão tomada. Os envolvidos se reuniram nesta segunda-feira para debater as opções e apresentar os pontos da negociação. É possível que haja atualizações nos próximos dias.

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