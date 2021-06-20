Decisivo, Willian é o 6º maior artilheiro do Brasileiro em atividade

Crédito: Willian tem 8 gols na temporada (Cesar Greco/Palmeiras

Aos 34 anos de idade, Willian pode ser considerado um reserva de luxo no Palmeiras. Aliás, o melhor termo talvez seja '12º jogador'. Com um calendário cheio e a necessidade de rodar o elenco, o atacante vem ganhando algumas oportunidades de iniciar entre os titulares. E tem dado conta do recado.

Neste domingo, o jogador marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o América Mineiro e chegou a oito bolas na rede em 18 jogos nesta temporada. Experiente e decisivo, Willian já é o 6º maior artilheiro do Brasileiro ainda em atividade na Série A. São 65 gols em 306 atuações na principal competição nacional. Trinta desses anotados com a camisa alviverde, o que faz do atacante o 8º maior goleador do clube na história do campeonato.