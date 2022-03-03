Decisivo, Raniel diz que Vasco 'soube sofrer' e exalta dedicação do elenco: 'Prevaleceu a união do nosso grupo'

O Vasco não jogou bem na estreia na Copa do Brasil, mas conseguiu sair de campo com a classificação ao vencer a Ferroviária por 1 a 0, no Estádio Fonte Luminosa. O time pouco atacou e viu o adversário ter mais volume em boa parte do jogo. No entanto, Nene cruzou, na medida, para Raniel ser decisivo e marcar (veja o gol no player acima). Na saída de campo, o atacante disse que a equipe soube sofrer e exaltou a união do grupo.

>>> ATUAÇÕES: Raniel e Nene decidem, e Vasco garante a classificação; Thiago Rodrigues também se destacaRaniel foi mais uma vez decisivo pelo Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco)- Primeiramente agradecer a Deus. A gente sabe que na Copa do Brasil são jogos difíceis com mata-mata. Uma equipe qualificada como a da Ferroviária. Mas o mais importante é que terão jogos que nós iremos sofrer e soubemos sofrer. A gente sabe que o Vasco sempre tem que impor o jogo, mas tem partidas que são difíceis. O que importa é que conseguimos a classificação. Vamos ter um tempo para o Zé trabalhar, fazer alguns ajustes que ele quiser. O que prevaleceu foi a união do nosso grupo, um se doou pelo outro, isso aqui é Vasco, que a gente vai longe - disse o atacante.

Ao balançar a rede, Raniel marcou o seu sexto gol com a camisa do Vasco e com mais uma assistência de Nene. Com o triunfo, o Gigante da Colina terá pela frente, na segunda fase da Copa do Brasil, a Juazeirense, da Bahia, clube que enfrentou na edição de 2019.

- Centroavante às vezes tem uma bola no jogo. Graças a Deus eu pude acertar ali e o Nene também acertou um belo cruzamento. Mas o mais importante é o conjunto e a gente saiu com essa classificação - comemorou.

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