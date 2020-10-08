Decisivo, Pedro celebra fase, dedica gols à Nação e ouve elogios de Dome

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Mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mais dois gols na conta do atacante Pedro. Principal goleador do time na ausência de Gabriel Barbosa, o camisa 21 foi o nome da partida contra o Sport nesta quarta- 3 a 0 no Maracanã -, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda na saída do gramado, o jovem centroavante celebrou a fase dele e da equipe da Gávea.

- Muito feliz com o momento no Flamengo. Feliz com mais dois gols e mais ainda por uma grande vitória. Tínhamos que ter paciência, tivemos tranquilidade de trabalhar a bola e em 15 minutos estava 3 a 0. A gente vem vivendo um bom momento. Espero que a gente possa continuar para conquistar coisas boas no campeonato - afirmou o atacante ao Premiere.A vitória desta quarta levou o Flamengo, de Domènec Torrent, aos 24 pontos, ocupando momentaneamente a segunda posição. O Atlético-MG, que enfrenta o Fortaleza nesta noite - em jogo iniciado às 21h30 no Ceará- é o líder com 27.

Com os dois gols contra o Sport, Pedro chegou a seis bolas na rede no Brasileirão, assumindo o posto de artilheiro do time no torneio - Gabigol, lesionado atualmente, tem cinco. Assim, o camisa 21 está nas graças dos torcedores. A Nação, inclusive, foi lembrada pelo atacante após a vitória.

- A reverência é pra vocês, Nação. Mesmo de longe, juntos - publicou Pedro. DOME ELOGIA O CENTROAVANTE

Em sua coletiva após a vitória, o técnico Domènec Torrent - que retornou à área técnica após recuperar-se da Covid-19 -, fez elogios ao decisivo centroavante - com quem ele sabe que pode contar quando a equipe "está com problemas".