Decisivo, Madson lidera o ranking de gols de cabeça no Brasileiro nos últimos três anos

Crédito: Reprodução/Twitter do Santos

O Santos contou com um herói improvável nas últimas rodadas para se afastar da zona de rebaixamento: Madson. De volta ao time titular após um período fora para tratar de um problema no púbis, o lateral marcou duas vezes e deu uma assistência nas partidas contra Fluminense (2 a 0) e Athletico Paranaense (1 a 0), participando diretamente de todos os gols da equipe. E os tentos saíram exatamente numa especialidade do jogador: a bola aérea.

Curiosamente, essa qualidade foi aparecer exatamente no Furacão, vítima desse fim de semana. Antes de sua passagem pelo clube paranaense, em 2019, Madson somava apenas quatro gols na carreira: dois pelo ABC, um pelo Vasco e um pelo Grêmio. Todos anotados com os pés. No Rubro-Negro, em apenas um ano, foram cinco bolas na rede, sendo quatro de cabeça.

Agora, dos nove gols marcados pelo lateral desde que chegou ao Peixe, no início do ano passado, sete foram de cabeça. Um número expressivo não apenas dentro do elenco, mas em todo futebol brasileiro. Com 11 tentos, Madson é o jogador que mais vezes balançou as redes desta forma somando as últimas três edições do Campeonato Brasileiro.

MAIS GOLS DE CABEÇA NO BRASILEIRO DESDE 2019