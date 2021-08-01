Decisivo, Luiz Henrique celebra classificação do Fluminense e ressalta confiança no elenco

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Os garotos de Xerém mais uma vez foram decisivos para a vitória do Fluminense, agora por 3 a 0 sobre o Criciúma na Copa do Brasil. Autor do terceiro gol, o atacante Luiz Henrique deu ainda uma assistência para Gabriel Teixeira no Maracanã e foi decisivo para o resultado. Depois de perder na ida por 2 a 1, o Flu garantiu vaga nas quartas de final da competição.

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- Estou muito feliz. Venho trabalhando muito para mostrar meu futebol dentro de campo. Graças a Deus pude fazer um gol e dar uma assistência. E ainda fazer um gol com assistência do Fred, um ídolo do Fluminense - disse o jogador após a partida.

Como dito por Luiz, o Fluminense decidirá agora as oitavas de final da Libertadores. Na terça-feira, Na terça-feira, o Tricolor recebe o Cerro Porteño (PAR) no Maracanã após vencer fora de casa por 2 a 0. Com isso, o time poderá perder por até um gol de diferença que ainda assim vai avançar na competição continental.

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