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Decisivo, Luiz Henrique celebra classificação do Fluminense e ressalta confiança no elenco

Jovem criado em Xerém deu uma assistência e marcou um gol na vitória sobre o Criciúma, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 09:00

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 09:00

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Os garotos de Xerém mais uma vez foram decisivos para a vitória do Fluminense, agora por 3 a 0 sobre o Criciúma na Copa do Brasil. Autor do terceiro gol, o atacante Luiz Henrique deu ainda uma assistência para Gabriel Teixeira no Maracanã e foi decisivo para o resultado. Depois de perder na ida por 2 a 1, o Flu garantiu vaga nas quartas de final da competição.
+ ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira e Luiz Henrique destacam-se em classificação do Fluminense sobre o Criciúma na Copa do Brasil
- Estou muito feliz. Venho trabalhando muito para mostrar meu futebol dentro de campo. Graças a Deus pude fazer um gol e dar uma assistência. E ainda fazer um gol com assistência do Fred, um ídolo do Fluminense - disse o jogador após a partida.
Como dito por Luiz, o Fluminense decidirá agora as oitavas de final da Libertadores. Na terça-feira, Na terça-feira, o Tricolor recebe o Cerro Porteño (PAR) no Maracanã após vencer fora de casa por 2 a 0. Com isso, o time poderá perder por até um gol de diferença que ainda assim vai avançar na competição continental.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​- Nosso time tem muita confiança, a gente acredita muito um no outro. Graças a Deus a gente conseguiu essa classificação. Agora é trabalhar firme que na terça-feira tem mais uma decisão para nós - completou.

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