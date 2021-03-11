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Decisivo, Jean Mota comemora assistência e briga por vaga no time

Meio-campista pediu para não descansar e começar a temporada jogando o Paulistão desde o início. Contra o Deportivo Lara, na Libertadores, ele entrou e fez a diferença...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 21:57

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 21:57
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Reserva na partida contra o Deportivo Lara, Jean Mota entrou no segundo tempo e acabou sendo decisivo para a vitória santista já no seu primeiro lance no jogo. O meia cobrou escanteio para o gol de Kaiky, o segundo do Peixe na partida contra os venezuelanos."Primeiro toque na bola, consegui dar o passe para o gol da vitória. Feliz pelo Kaiky, que fez seu primeiro gol como profissional. Ele tem grande futuro pela frente. Importante a gente sair com essa vantagem", comemorou Jean Mota, em vídeo dos bastidores do jogo.Jean Mota ganhou moral e mais espaço no Peixe no começo da temporada, quando também teve a opção de ganhar uma folga junto com os outros jogadores do elenco. Mas o meia, que foi na maior parte de 2020 reserva, preferiu continuar trabalhando e ajudar o clube nesse início de Campeonato Paulista. O fato repercutiu bem nos corredores da Vila Belmiro.Contra o Ituano, no próximo sábado, na Vila, Jean Mota surge mais uma vez como opção do técnico Ariel Holan, que pode agora até escalar o jogador como titular após o seu bom desempenho contra o Deportivo Lara. No duelo, válido pela 4ª rodada do Paulistão, o Santos quer buscar sua primeira vitória na competição estadual.

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