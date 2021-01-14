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Decisivo contra o Boca, Pituca comemora gol e lembra filme da vida

Gol do meio-campista abriu o caminho da vitória do Peixe contra o time argentino na Vila. Jogador quase deixou o clube no final do ano, com uma proposta do futebol japonês...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 23:16

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 23:16

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
Um artilheiro improvável abriu o caminho para a classificação do Santos para a grande final da Copa Libertadores da América. Diego Pituca marcou contra o Boca Juniors seu oitavo gol com a camisa do Peixe, seu primeiro tento na competição sul-americana dessa temporada.Após a partida, o meio-campista festejou muito o feito e disse que um filme passou na sua cabeça. "Fico feliz de poder ajudar minha equipe com gol. Quando perdi o primeiro gol, ainda brinquei que faria um hoje. Quando perdi, fiquei um pouco chateado, mas graças a Deus pude fazer o gol e ajudar minha equipe", disse o atleta, que complementou:"Passou um filme de tudo que eu fiz para estar no Santos. Meu pai e minha mãe abriram mão de muita coisa para me dar uma chuteira. Passa esse filme na minha cabeça e hoje fui feliz para fazer o gol e ajudar minha equipe", concluiu.Pituca e o Santos jogam a final da Copa Libertadores da América no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã, contra o rival Palmeiras. Antes disso, tem rodadas do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Peixe será domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

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