Decisivo contra o Boca, Pituca comemora gol e lembra filme da vida

Um artilheiro improvável abriu o caminho para a classificação do Santos para a grande final da Copa Libertadores da América. Diego Pituca marcou contra o Boca Juniors seu oitavo gol com a camisa do Peixe, seu primeiro tento na competição sul-americana dessa temporada.Após a partida, o meio-campista festejou muito o feito e disse que um filme passou na sua cabeça. "Fico feliz de poder ajudar minha equipe com gol. Quando perdi o primeiro gol, ainda brinquei que faria um hoje. Quando perdi, fiquei um pouco chateado, mas graças a Deus pude fazer o gol e ajudar minha equipe", disse o atleta, que complementou:"Passou um filme de tudo que eu fiz para estar no Santos. Meu pai e minha mãe abriram mão de muita coisa para me dar uma chuteira. Passa esse filme na minha cabeça e hoje fui feliz para fazer o gol e ajudar minha equipe", concluiu.Pituca e o Santos jogam a final da Copa Libertadores da América no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã, contra o rival Palmeiras. Antes disso, tem rodadas do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Peixe será domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.