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Decisão na base, jogo no Maracanã e clássicos: veja a agenda e onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor terá partidas importantes no feminino e joga as quartas de final do Estadual na base; profissional entra em campo no sábado, contra o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 14:27

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 14:27

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Em fase complicada no time profissional, o Fluminense terá uma semana completa de treinamentos antes da próxima partida, diante do Sport, no Maracanã, no sábado, às 21h. Entretanto, os próximos dias serão importantes em outras modalidades do clube, com clássicos no feminino e partidas decisivas nas categorias de base.Invicto, as mulheres do Flu tem dois confrontos importantes contra rivais pelo Campeonato Carioca. O primeiro é contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 15h, em Laranjeiras, pela 8ª rodada. Depois, no sábado, a equipe enfrenta o Botafogo também na sede social, no mesmo horário. Ambos têm transmissão da FluTV.
Veja a tabela do Brasileirão
Já na base masculina, às 10h de sábado o Sub-15 enfrenta o Volta Redonda, pelo jogo de volta das quartas de final do Carioca. Os Moleques de Xerém venceram a ida por 4 a 0. Já no domingo é a vez do Sub-17 disputar a mesma fase da competição. Na ida, o Tricolor bateu o Nova Iguaçu por 3 a 1.VEJA A AGENDA DA SEMANA:
QUARTA-FEIRA - 03/11
Fluminense x Vasco - 15hCampeonato Carioca Feminino - 8ª rodadaLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
SÁBADO - 06/11
Fluminense x Volta Redonda - 10hCampeonato Carioca Sub-15 - Quartas-de-Final - 2º jogoLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)
Fluminense x Botafogo - 15hCampeonato Carioca Feminino - 9ª rodadaLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
Fluminense x Sport - 21hCampeonato Brasileiro - 30ª rodadaMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
DOMINGO - 07/11
Fluminense x Nova Iguaçu - 10hCampeonato Carioca Sub-17 - Quartas-de-Final - 2º jogoLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)

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