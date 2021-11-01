Decisão na base, jogo no Maracanã e clássicos: veja a agenda e onde assistir o Fluminense na semana

Em fase complicada no time profissional, o Fluminense terá uma semana completa de treinamentos antes da próxima partida, diante do Sport, no Maracanã, no sábado, às 21h. Entretanto, os próximos dias serão importantes em outras modalidades do clube, com clássicos no feminino e partidas decisivas nas categorias de base.Invicto, as mulheres do Flu tem dois confrontos importantes contra rivais pelo Campeonato Carioca. O primeiro é contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 15h, em Laranjeiras, pela 8ª rodada. Depois, no sábado, a equipe enfrenta o Botafogo também na sede social, no mesmo horário. Ambos têm transmissão da FluTV.