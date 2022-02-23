Decisão entre Palmeiras e Athletico-PR na Recopa Sul-Americana pode ter ‘lei do ex’ para os dois lados

O jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Athletico-PR acontece nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Os dois elencos possuem jogadores que já tiveram passagens pelo adversário, portanto, a chamada ‘lei do ex’ pode ser aplicada para qualquer um dos lados.Weverton, Raphael Veiga e Rony, titulares absolutos no Verdão, já vestiram a camisa do Furacão no passado. Os dois atacantes, inclusive, já marcaram um e três gols, respectivamente, contra o antigo clube.

Veiga esteve no clube em 2018, quando foi emprestado pelo próprio Palmeiras durante uma temporada, e ajudou o time a ser campeão da Sul-Americana. O meio-campista não tinha muito espaço no Alviverde, que naquele momento era comandado por Felipão.

Rony também fazia parte do elenco que levantou a taça do torneio continental. Além disso, o jogador também teve participação efetiva na conquista da Copa do Brasil em 2019.GALERIA:> Saiba os clubes do Brasil com mais títulos internacionais

> Saiba os valores das premiações da Copa do Brasil fase a faseJá o goleiro Weverton conquistou a medalha de ouro inédita nas Olimpíadas pelo Brasil enquanto defendia a equipe paranaense, onde ficou por cinco temporadas e se destacou no cenário nacional do futebol.

Do outro lado, Carlos Eduardo, Matheus Fernandes e Thiago Heleno são os atletas que podem aplicar a lei do ex a favor do Furacão. Além deles, Alberto Valentim já esteve no Palmeiras, quando se formou como treinador depois de ter trabalhado como interino.TABELA

> Clique aqui e confira a tabela da Recopa Sul-Americana 2022!O atacante Carlos Eduardo e o volante Matheus Fernandes não tiveram uma passagem de sucesso pelo Verdão e estão, neste momento, emprestados ao clube do Paraná. Contudo, estão liberados para entrar em campo na decisão.

O contrário aconteceu com o zagueiro Thiago Heleno, que teve uma boa passagem no time alviverde ao vencer a Copa do Brasil em 2012.

Vale lembrar que o título da Recopa Sul-Americana será decidido com o mando do Palmeiras no Allianz Parque, dia 02 de março, às 21h30. Os ingressos já estão sendo vendidos.