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futebol

'Decisão' da Taça Guanabara: Ferj define árbitro de Flamengo x Volta Redonda

Clubes se enfrentam neste sábado, no Maracanã, e um dos dois será o campeão da Taça Guanabara...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 17:41
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A arbitragem para a partida entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado, está definida: Grazianni Maciel Rocha será o juiz da partida, tendo como assistentes Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago de Oliveira Esposito. O duelo, válido pela última rodada do primeiro turno, coloca frente a frente os dois primeiros colocados, que decidirão o título da Taça Guanabara no Maracanã.
O Voltaço chega à 11ª rodada da Taça Guanabara como líder, com 21 pontos. O Rubro-Negro tem 20, enquanto Fluminense e Portuguesa, classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, somam 19 e 18 pontos, respectivamente.
> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!O líder ao fim das 11 rodadas será o campeão da Taça Guanabara. Nas semis, o primeiro colocado enfrenta o quarto, e o segundo lugar terá o terceiro como adversário em partidas de ida e volta. Os times de melhores campanhas terão a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.
A decisão do Campeonato Carioca, sem vantagem de empate, também será disputada em dois jogos, com o melhor classificado tendo o mando de campo.

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