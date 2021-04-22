'Decisão' da Taça Guanabara: Ferj define árbitro de Flamengo x Volta Redonda

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A arbitragem para a partida entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado, está definida: Grazianni Maciel Rocha será o juiz da partida, tendo como assistentes Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago de Oliveira Esposito. O duelo, válido pela última rodada do primeiro turno, coloca frente a frente os dois primeiros colocados, que decidirão o título da Taça Guanabara no Maracanã.

O Voltaço chega à 11ª rodada da Taça Guanabara como líder, com 21 pontos. O Rubro-Negro tem 20, enquanto Fluminense e Portuguesa, classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, somam 19 e 18 pontos, respectivamente.

> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!O líder ao fim das 11 rodadas será o campeão da Taça Guanabara. Nas semis, o primeiro colocado enfrenta o quarto, e o segundo lugar terá o terceiro como adversário em partidas de ida e volta. Os times de melhores campanhas terão a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.