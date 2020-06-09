Debate sobre Nenê, Ganso e Fred juntos em campo esquenta no Flu

Crédito: Divulgação Fluminense FC

A chegada de Fred ao Fluminense aumentou o desafio do técnico Odair Hellmann ao definir a melhor escalação do time. O antigo debate sobre a possibilidade de Nenê e Ganso atuarem juntos agora dá lugar à discussão sobre a capacidade do trio de craques atuar junto.

A experiência e a qualidade com a bola nos pés são os fatores que mais contam a favor dos jogadores. Com passagens por Seleção Braisleira, clubes europeus e grandes do Brasil têm muito a acrescentar e ensinar aos mais novos. A eles se somam ainda Henrique e Hudson. Para compensar uma possível perda de intensidade, Odair pode optar por escalar atletas jovens e velozes nos lados do campo, capazes de criar lances de perigo para a finalização de Fred pela linha de fundo.

Por outro lado, um receio já mencionado pelo treinador de uma possível perda de combatividade com a escalação de Nenê e Ganso juntos tende a ganhar mais força com a presença de Fred. Por serem jogadores mais criativos e não tão acostumados a marcar, a equipe poderia ficaria prejudicada na recomposição. Para evitar isso, seria necessário um trabalho coletivo mais intenso, que o treinador ainda não teve a chance de testar em meio à pandemia.

Pelas escolhas feitas até a pausa por Odair, a tendência é que Nenê seja mantido na equipe titular, Ganso fique no banco de reservas e que Fred ganhe a vaga de Evanilson na frente. Nas ausências de Nenê, o camisa 10 assume o posto de referência na criação. E MAIS:Fred inicia treinos remotos sob supervisão do FluminenseThiago Silva vira sócio do Flu, ganha camisa personalizada Jornal afirma que Thiago Silva não ficará no PSG na próxima temporadaCBF anuncia que dará aporte financeiro a clubes das Séries A e B'Apenas um meia de ligação'

Hellmann também já mostrou ser um entusiasta de jogadores versáteis, que possam exercer mais de uma função dentro de campo e dos testes de variações táticas. Ainda assim, o comandante tricolor, poucas vezes optou pela escalação de Nenê e Ganso juntos até a pausa.