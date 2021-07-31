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futebol

De volta: Botafogo anuncia a contratação do lateral-esquerdo Jonathan, ex-Almería

Defensor, criado nas categorias de base do clube, chega ao Alvinegro por empréstimo de um ano...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 10:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 10:54
Crédito: Jonathan retorna após ser vendido pelo Alvinegro ao Almería (ESP (Divulgação Botafogo)
O Botafogo resolveu buscar um rosto conhecido para tentar solucionar as dores de cabeça na lateral-esquerda. Na manhã deste sábado, o Alvinegro anunciou a contratação de Jonathan, que chega junto ao Almería-ESP por empréstimo de um ano.
+ Veja a tabela da Série B!O defensor de 23 anos vinha conversando com o Alvinegro há semanas. Ele resolveu as últimas pendências burocráticas na manhã deste sábado e foi anunciado oficialmente.
O Botafogo vendeu Jonathan justamente ao Almería em 2019. Na Espanha, ele também chegou a ser emprestado ao Las Palmas, mas não teve uma sequência de partidas como titular e atuações regulares. De volta ao Brasil, a oportunidade é que Jonathan possa assumir a titularidade e ajude o Botafogo na luta por uma vaga no G4 da Série B do Brasileirão.

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