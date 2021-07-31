De volta: Botafogo anuncia a contratação do lateral-esquerdo Jonathan, ex-Almería

O Botafogo resolveu buscar um rosto conhecido para tentar solucionar as dores de cabeça na lateral-esquerda. Na manhã deste sábado, o Alvinegro anunciou a contratação de Jonathan, que chega junto ao Almería-ESP por empréstimo de um ano.
+ Veja a tabela da Série B!O defensor de 23 anos vinha conversando com o Alvinegro há semanas. Ele resolveu as últimas pendências burocráticas na manhã deste sábado e foi anunciado oficialmente.
O Botafogo vendeu Jonathan justamente ao Almería em 2019. Na Espanha, ele também chegou a ser emprestado ao Las Palmas, mas não teve uma sequência de partidas como titular e atuações regulares. De volta ao Brasil, a oportunidade é que Jonathan possa assumir a titularidade e ajude o Botafogo na luta por uma vaga no G4 da Série B do Brasileirão.