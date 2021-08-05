De volta após demissão, Marcelo Salles comanda o Flamengo com respaldo de Renato e ótimos números

Antes da passagem memorável de Jorge Jesus, coube a Marcelo Salles, conhecido como "Fera", a missão de treinar o Flamengo após a queda de Abel Braga. Os resultados foram excelentes, e, agora, de volta ao clube assim que Renato Gaúcho foi contratado, está incumbido de comandar o time alternativo que enfrentará o ABC nesta quinta-feira, pela partida "protocolar" de volta das oitavas da Copa do Brasil, onde o Rubro-Negro chega com um vantagem de 6-0.Marcelo Salles fará a sua reestreia à beira do campo. Ele foi desligado pela atual diretoria do clube em meio a cortes feitos durante a pandemia, em maio de 2020. Agora, a pedido de Renato Gaúcho, volta ao Flamengo para ser auxiliar permanente da equipe profissional. E a missão é manter a toada de onde parou.
Antes de findar a última passagem, Salles ainda atuou como coordenador da base nos primeiros meses de 2020. Agora, com o respaldo da nova comissão técnica, que o auxiliará por telefone, como Renato já externou, tem a chance de dar um novo passo importante no clube e manter a sua invencibilidade.
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O jogo entre Flamengo e ABC será realizado às 21h30 desta quinta-feira, na Arena das Dunas. Há 11 jogadores do time sub-20 relacionados, e Marcelo Salles tem a faca e o queijo na mão para dar rodagem a peças importantes e aumentar o leque de Portaluppi visando ao restante da temporada.