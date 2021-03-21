De volta aos treinos, Rony revela importância do descanso: ‘Nosso elenco precisava de férias’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras viveu uma temporada dos sonhos em 2020/21, com três títulos e muitas revelações. Um dos grandes destaques do time, o atacante Rony, fez, durante o treino, neste sábado (20), um balanço sobre o ano e exaltou todos os envolvidos na trajetória vitoriosa do clube.

– Um ano maravilhoso, excelente. Foi um ano muito vitorioso. Todos satisfeitos. Acredito que, desde a comissão, rouparia, fisiologia, departamento médico, todos de parabéns pelo grande trabalho em 2020. Não posso deixar de exaltar as nutricionistas que acompanham o nosso dia-a-dia. Estou muito feliz por ter feito história num clube como o Palmeiras, que tem muita tradição. Esperamos poder fazer um grande trabalho em 2021 também, buscando títulos para dar alegria para os torcedores.Além disso, o atacante revelou a importância do recesso dado pelo clube aos atletas, que foi fundamental para ‘recarregar as energias’.