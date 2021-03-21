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futebol

De volta aos treinos, Rony revela importância do descanso: ‘Nosso elenco precisava de férias’

Atacante, junto de outros jogadores, retornou aos treinamentos após período de recesso
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Publicado em 21 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras viveu uma temporada dos sonhos em 2020/21, com três títulos e muitas revelações. Um dos grandes destaques do time, o atacante Rony, fez, durante o treino, neste sábado (20), um balanço sobre o ano e exaltou todos os envolvidos na trajetória vitoriosa do clube.
– Um ano maravilhoso, excelente. Foi um ano muito vitorioso. Todos satisfeitos. Acredito que, desde a comissão, rouparia, fisiologia, departamento médico, todos de parabéns pelo grande trabalho em 2020. Não posso deixar de exaltar as nutricionistas que acompanham o nosso dia-a-dia. Estou muito feliz por ter feito história num clube como o Palmeiras, que tem muita tradição. Esperamos poder fazer um grande trabalho em 2021 também, buscando títulos para dar alegria para os torcedores.Além disso, o atacante revelou a importância do recesso dado pelo clube aos atletas, que foi fundamental para ‘recarregar as energias’.
– Foi importantíssimo (o descanso), até porque não tivemos férias. Nosso elenco precisava dessas férias, voltamos com a energia abastecida. Acredito que temos que dar continuidade no nosso trabalho, treinar, para dar sequência na competição quando os jogos continuarem.Rony chegou ao Palmeiras em 2020. Após um início difícil e muito criticado, o jogador reencontrou o bom futebol sob o comando de Abel Ferreira, anotando, no total, 11 gols e sendo um dos grandes jogadores na conquista da Libertadores.

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