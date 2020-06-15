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futebol

De volta aos trabalhos, Sport divulga resultados dos testes de COVID-19

De acordo com a assessoria do clube, 12 pessoas entre elenco e comissão técnica apresentaram o vírus, mas estão curados...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 22:37

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 22:37

Crédito: Anderson Stevens/Sport
De olho na volta aos treinos desta segunda-feira, o Sport divulgou que 12 pessoas entre jogadores e funcionários foram infectados pela COVID-19, mas como estão imunes, ninguém terá a necessidade de prolongar uma quarentena.E MAIS:Bahia confirma dois casos de COVID-19 no elencoCOVID-19: Ferj e clubes planejam volta do Carioca até o fim da semana, e Brasil tem 612 mortes em 24 horasAtacante franco-senegalês deve acertar sua ida para o QatarO retorno aos treinos presenciais marca exatos 90 dias da última partida do Leão na temporada, que aconteceu no dia 15 de março, quando o Leão perdeu do Ceará, na Copa do Nordeste.
De acordo com o departamento médico do Sport, elenco e colaboradores serão testados novamente em 15 dias.
‘Esses positivos são de pessoas que já tiveram a doença e não estão mais contaminando, que teoricamente já têm imunidade contra a doença. O procedimento agora é treinar com todos os cuidados de distanciamento de higiene e proteção e acompanhar diariamente. E um prazo de 15 dias vamos testar todos novamente’, declarou.
Treinos em Recife
Com a liberação do governo estadual, o Leão e o Náutico irão retomar as atividades nesta segunda-feira. O Santa Cruz vai treinar de maneira presencial a partir de terça-feira. E MAIS:

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