De volta aos trabalhos, Sport divulga resultados dos testes de COVID-19

Crédito: Anderson Stevens/Sport

De olho na volta aos treinos desta segunda-feira, o Sport divulgou que 12 pessoas entre jogadores e funcionários foram infectados pela COVID-19, mas como estão imunes, ninguém terá a necessidade de prolongar uma quarentena.E MAIS:Bahia confirma dois casos de COVID-19 no elencoCOVID-19: Ferj e clubes planejam volta do Carioca até o fim da semana, e Brasil tem 612 mortes em 24 horasAtacante franco-senegalês deve acertar sua ida para o QatarO retorno aos treinos presenciais marca exatos 90 dias da última partida do Leão na temporada, que aconteceu no dia 15 de março, quando o Leão perdeu do Ceará, na Copa do Nordeste.

De acordo com o departamento médico do Sport, elenco e colaboradores serão testados novamente em 15 dias.

‘Esses positivos são de pessoas que já tiveram a doença e não estão mais contaminando, que teoricamente já têm imunidade contra a doença. O procedimento agora é treinar com todos os cuidados de distanciamento de higiene e proteção e acompanhar diariamente. E um prazo de 15 dias vamos testar todos novamente’, declarou.

Treinos em Recife