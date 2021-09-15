De volta aos braços da Nação! Flamengo busca coroar reencontro com classificação diante do Grêmio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Chega de saudade. A partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, marcará o reencontro do Flamengo com sua torcida em casa. Depois de 553 dias, o Rubro-Negro voltará a atuar no Estádio do Maracanã ao lado da Nação e, para coroar a festa, buscará confirmar a classificação para a semifinal com outra grande sob o comando de Renato Gaúcho diante de seu ex-clube.Como venceu o jogo de ida por 4 a 0, o Flamengo entra em campo com uma larga vantagem. Tanto que, diante dos problemas físicos e da sequência de decisões que terá pela frente, é possível que Renato Gaúcho escale uma equipe alternativa. A bola rola Às 21h30, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.A pandemia do coronavírus fechou os estádios no início de 2020. O último jogo em que o Flamengo atuou ao lado da Nação no Maraca foi diante do Barcelona (EQU), pela fase de grupos da Libertadores, em 11 de março do ano passado.

Coincidentemente, na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro volta a enfrentar o adversário equatoriano pelas semifinais da Copa, em partida que servirá como o último dos três eventos-teste liberados pela Prefeitura do Rio de Janeiro.Protagonista nas tratativas pelo reabertura dos estádios, o Flamengo luta há meses por esse reencontro. Como não conseguiu autorização prévia no Rio, o clube levou dois jogos para Brasília, onde atuou contra Defensa y Justicia (ARG) e Olímpia (PAR) com a presença dos torcedores no Estádio Mané Garrincha.Para os jogadores, a presença da Nação nas arquibancadas servirá como combustível. Boa parte desse elenco conquistou grandes resultados no Maracanã, em 2019, e sente e a falta da energia e do apoio dos rubro-negros.

Para outros, como Andreas Pereira, será a primeira oportunidade. E, nos últimos dias, muitos demonstraram a ansiedade pelo reencontro com a Nação.