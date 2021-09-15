Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De volta aos braços da Nação! Flamengo busca coroar reencontro com classificação diante do Grêmio
futebol

De volta aos braços da Nação! Flamengo busca coroar reencontro com classificação diante do Grêmio

Retorno dos torcedores ao Maracanã é festejado por jogadores e dirigentes - por diferentes razões - e, nesta quarta, time de Renato conta com o apoio para avançar na Copa do Brasil...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Chega de saudade. A partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, marcará o reencontro do Flamengo com sua torcida em casa. Depois de 553 dias, o Rubro-Negro voltará a atuar no Estádio do Maracanã ao lado da Nação e, para coroar a festa, buscará confirmar a classificação para a semifinal com outra grande sob o comando de Renato Gaúcho diante de seu ex-clube.Como venceu o jogo de ida por 4 a 0, o Flamengo entra em campo com uma larga vantagem. Tanto que, diante dos problemas físicos e da sequência de decisões que terá pela frente, é possível que Renato Gaúcho escale uma equipe alternativa. A bola rola Às 21h30, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.A pandemia do coronavírus fechou os estádios no início de 2020. O último jogo em que o Flamengo atuou ao lado da Nação no Maraca foi diante do Barcelona (EQU), pela fase de grupos da Libertadores, em 11 de março do ano passado.
Coincidentemente, na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro volta a enfrentar o adversário equatoriano pelas semifinais da Copa, em partida que servirá como o último dos três eventos-teste liberados pela Prefeitura do Rio de Janeiro.Protagonista nas tratativas pelo reabertura dos estádios, o Flamengo luta há meses por esse reencontro. Como não conseguiu autorização prévia no Rio, o clube levou dois jogos para Brasília, onde atuou contra Defensa y Justicia (ARG) e Olímpia (PAR) com a presença dos torcedores no Estádio Mané Garrincha.Para os jogadores, a presença da Nação nas arquibancadas servirá como combustível. Boa parte desse elenco conquistou grandes resultados no Maracanã, em 2019, e sente e a falta da energia e do apoio dos rubro-negros.
Para outros, como Andreas Pereira, será a primeira oportunidade. E, nos últimos dias, muitos demonstraram a ansiedade pelo reencontro com a Nação.
- Feliz pela nossa atuação. Vamos em frente por todos os nossos objetivos. É o Flamengo! Quarta-feira é dia, em casa com a nossa torcida, nós estaremos lá! - escreveu Diego Alves, capitão do Flamengo, depois da vitória sobre o Palmeiras.Além do apoio do seu "12º jogador", a presença da torcida ao estádio também significa o retorno de uma significativa receita para os cofres do Flamengo. Somadas as ausências das rendas de bilheterias e a queda dos números do programa de sócio-torcedor, o Flamengo estima uma perda total próxima aos R$ 250 milhões desde 2020 - foram R$ 110 milhões na temporada de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados