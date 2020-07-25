De volta ao Vasco, Bruno Cosendey pode ser nova opção para Ramon

O volante Bruno Cosendey está de volta ao Vasco. O jogador estava emprestado ao CRB, mas o clube optou em devolver o atleta devido à crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus. O jovem retorna para São Januário na próxima segunda-feira e caberá a Ramon Menezes definir o futuro do meia.
A disputa no meio-campo vascaíno está aberta. Com a possível saída de Raul e a indefinição na renovação do jovem Juninho, Ramon Menezes irá analisar o espaço de Bruno no elenco principal do Vasco e a viabilidade do jogador de 22 anos ser aproveitado.
Apesar da idade, Bruno tem experiência no futebol português (inclusive tem passaporte do país lusitano): esteve no Vitória de Guimarães entre 2016 e 2017. Também teve convocações para a Seleção Brasileira sub-20.
Bruno Cosendey chegou ao CRB no início da temporada 2020 e com a camisa regatiana, disputou apenas cinco jogos e fez um gol. O jogador tem contrato com o Vasco até o fim deste ano.