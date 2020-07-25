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futebol

De volta ao Vasco, Bruno Cosendey pode ser nova opção para Ramon

Com a possível saída de Raul e a indefinição na renovação de Juninho, a disputa no meio está aberta e caberá ao treinador definir o futuro do volante a partir da próxima segunda...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 10:00

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 10:00

Crédito: Bruno Cosendey estava emprestado ao CRB - Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
O volante Bruno Cosendey está de volta ao Vasco. O jogador estava emprestado ao CRB, mas o clube optou em devolver o atleta devido à crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus. O jovem retorna para São Januário na próxima segunda-feira e caberá a Ramon Menezes definir o futuro do meia.
A disputa no meio-campo vascaíno está aberta. Com a possível saída de Raul e a indefinição na renovação do jovem Juninho, Ramon Menezes irá analisar o espaço de Bruno no elenco principal do Vasco e a viabilidade do jogador de 22 anos ser aproveitado.
Apesar da idade, Bruno tem experiência no futebol português (inclusive tem passaporte do país lusitano): esteve no Vitória de Guimarães entre 2016 e 2017. Também teve convocações para a Seleção Brasileira sub-20.
Bruno Cosendey chegou ao CRB no início da temporada 2020 e com a camisa regatiana, disputou apenas cinco jogos e fez um gol. O jogador tem contrato com o Vasco até o fim deste ano.

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