De volta ao Vasco, Bruno Cosendey pode ser nova opção para Ramon

Crédito: Bruno Cosendey estava emprestado ao CRB - Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O volante Bruno Cosendey está de volta ao Vasco. O jogador estava emprestado ao CRB, mas o clube optou em devolver o atleta devido à crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus. O jovem retorna para São Januário na próxima segunda-feira e caberá a Ramon Menezes definir o futuro do meia.

A disputa no meio-campo vascaíno está aberta. Com a possível saída de Raul e a indefinição na renovação do jovem Juninho, Ramon Menezes irá analisar o espaço de Bruno no elenco principal do Vasco e a viabilidade do jogador de 22 anos ser aproveitado.

Apesar da idade, Bruno tem experiência no futebol português (inclusive tem passaporte do país lusitano): esteve no Vitória de Guimarães entre 2016 e 2017. Também teve convocações para a Seleção Brasileira sub-20.