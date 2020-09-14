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De volta ao time titular, Júlio César vê Bragantino em posição injusta

Goleiro acredita que o Massa Bruta tem elenco para disputar algo maior no Brasileirão...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 22:46

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 22:46
Crédito: Divulgação/Bragantino
O fim de semana termina com o sinal de alerta ligado dentro do Red Bull Bragantino. Após mais uma derrota, desta vez para o Atlético-MG, o Massa Bruta encerra a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.De volta ao gol do Bragantino, Júlio César acredita que o elenco do Bragantino deveria estar em posição melhor por conta da qualidade do time.
‘Estou feliz por ter voltado, espero que a gente possa voltar rapidamente para o caminho das vitórias. Pela qualidade do nosso elenco, deveríamos estar mais em cima no campeonato’, afirmou.
Com 10 jogos disputados, o Bragantino é o lanterna do torneio, com 7 pontos, dois a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z4.

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