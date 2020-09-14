De volta ao time titular, Júlio César vê Bragantino em posição injusta

O fim de semana termina com o sinal de alerta ligado dentro do Red Bull Bragantino. Após mais uma derrota, desta vez para o Atlético-MG, o Massa Bruta encerra a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.De volta ao gol do Bragantino, Júlio César acredita que o elenco do Bragantino deveria estar em posição melhor por conta da qualidade do time.