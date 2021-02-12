De volta ao Santos, Anderson Ceará vive indefinição sobre futuro

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Terminou o período de empréstimo do meia Anderson Ceará ao CRB, mas o Menino da Vila ainda não sabe qual será o seu futuro. O Santos pensa em um novo empréstimo, para dar mais rodagem ao jogador, mas a vontade do atleta é de seguir no clube e buscar seu espaço entre os profissionais.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroOs representantes do meia se reuniram com membros da diretoria santista nesta quinta-feira para debater o tema. Ceará toparia até mesmo ser reintegrado ao elenco Sub-23. Uma nova reunião está marcada para a próxima semana.A passagem de Anderson Ceará pelo CRB não foi das melhores. O meia deixou o Santos pensando em ter mais oportunidades, mas entrou em campo apenas três vezes pela equipe alagoana, somando 66 minutos.