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futebol

De volta ao Santos, Anderson Ceará vive indefinição sobre futuro

Meia disputou a Série B pelo CRB, mas agora quer permanecer no Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 08:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Terminou o período de empréstimo do meia Anderson Ceará ao CRB, mas o Menino da Vila ainda não sabe qual será o seu futuro. O Santos pensa em um novo empréstimo, para dar mais rodagem ao jogador, mas a vontade do atleta é de seguir no clube e buscar seu espaço entre os profissionais.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroOs representantes do meia se reuniram com membros da diretoria santista nesta quinta-feira para debater o tema. Ceará toparia até mesmo ser reintegrado ao elenco Sub-23. Uma nova reunião está marcada para a próxima semana.A passagem de Anderson Ceará pelo CRB não foi das melhores. O meia deixou o Santos pensando em ter mais oportunidades, mas entrou em campo apenas três vezes pela equipe alagoana, somando 66 minutos.
Anderson Ceará tem 21 anos e estreou como profissional do Santos com o técnico Cuca, em 2018. Na atual temporada, participou de apenas dois jogos, somando 35 minutos. O contrato de Anderson Ceará com o Peixe é válido junho de 2023.

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