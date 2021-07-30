De volta ao Palmeiras, Borja é pretendido pelo Fenerbahçe, da Turquia

Crédito: Borja retornou ao Palmeiras após empréstimo para clube colombiano (Sociedade Esportiva Palmeiras / Flickr

O atacante Borja é um desejo do Fenerbahçe, da Turquia, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. De volta ao Palmeiras, já treinando com o elenco de Abel Ferreira, o colombiano despertou o interesse do clube europeu, também dirigido por um treinador português, Vitor Pereira. Há algum tempo em busca de um novo goleador, o nome de Miguel Borja chegou à direção turca, que aprova a ideia e busca agora entender detalhes sobre valores, prazos e interesse do colombiano em atuar na Europa.placeholderAlém do futebol turco, Borja já foi notificado informalmente, por meio de seu estafe, do interesse de clubes da Itália, da Espanha e da Argentina, no caso, o Boca Juniors, que não topou pagar os altos salários do jogador. No momento, os envolvidos, pelo lado do atleta, veem com bons olhos a permanência no Brasil, até para que o atacante consiga ter sucesso no clube que o contratou em sua melhor fase, além de ser uma vitrine mundial.

No Palmeiras, o desejo do Fenerbahçe não resultou, ainda, em consultas formais e tampouco propostas, mas não se nega, nem publicamente, o interesse em negociar o jogador. Apesar de apresentar um bom futebol no período em que esteve na Colômbia, segundo Anderson Barros, o jogador não está nos planos da direção alviverde, que busca opções para novas transferências.– Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele – disse Anderson Barros, em entrevista à Rádio 105FM.Borja se reapresentou na Academia de Futebol na última segunda-feira (26) e estará apto a ser utilizado por Abel Ferreira a partir do dia 1º de agosto. O atacante falou sobre o retorno ao Brasil, em entrevista à rádio colombiana Caracol, no último sábado, e garantiu que jogará pelo Verdão.

– Meu compromisso agora é com o Palmeiras e tenho que focar em treinar bem. Estarei lá e terei que jogar. Por agora, tenho que treinar bem. Em poucos dias teremos o mata-mata da Libertadores e tenho que estar pronto – afirmou.