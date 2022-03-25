De volta ao Maracanã, Fluminense se apoia em retrospecto no estádio para retomar o caminho das vitórias

Em poucos dias, o Fluminense irá retornar ao Maracanã. Após ter passado por reformas no gramado, o estádio receberá o duelo entre o Tricolor e o Botafogo, neste domingo, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Não apenas uma mudança de local, a volta à casa tricolor é uma injeção de ânimo para o elenco, que encerrou o Brasileiro 2021 como terceiro melhor mandante da competição. Na temporada passada, o Flu empolgou a torcida com as atuações em casa, especialmente na reta final do Brasileiro. Da 27ª rodada até a última, o time conquistou seis vitórias em sequência. Ao fim da competição, o Tricolor teve 66% de aproveitamento no Maracanã, atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo, primeiro e segundo colocados. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG. O fato não passou despercebido ao elenco: nesta quinta, o volante André afirmou que o grupo prefere atuar no estádio.

- Se eu não me engano, ano passado tivemos a segunda melhor campanha em casa no Brasileiro. Nos sentimos bem lá no Maracanã. É onde prefiro jogar. Acho que vai ser importante e espero que a torcida esteja apoiando os 90 minutos. Temos tudo para fazer um grande jogo, independentemente das circunstâncias. Estamos focados para buscar a vaga na final - disse.

Em 2020, o Fluminense também teve bons números em casa. Pelo Brasileiro, foram 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas em 19 jogos no Maracanã. O aproveitamento também foi de 66% na ocasião.

> Veja e simule a tabela do CariocaNeste ano, os clássicos vovôs aconteceram no Nilton Santos, e ambos terminaram em vitória para o Tricolor, que conquistou 10 jogos seguidos de invencibilidade contra o rival. O retrospecto geral também é favorável, com 140 vitórias, contra 122 do Botafogo, em 373 jogos. Contudo, a situação tende a se inverter no Maracanã, com 66 triunfos do Alvinegro contra 66 do Flu. Para a decisão, o Fluminense tem a vantagem do empate e já abriu o placar no jogo de ida, ao vencer por 1 a 0. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, pela semifinal do Carioca. Se vencer, o Tricolor conquistará a 12ª vitória consecutiva sobre o Alvinegro.

*Estagiária sob a supervisão de Luiza Sá