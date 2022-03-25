Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De volta ao Maracanã, Fluminense se apoia em retrospecto no estádio para retomar o caminho das vitórias
futebol

De volta ao Maracanã, Fluminense se apoia em retrospecto no estádio para retomar o caminho das vitórias

Fluminense teve bom aproveitamento no Maracanã na última temporada e foi o terceiro melhor mandante do Brasileiro...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 06:30
Em poucos dias, o Fluminense irá retornar ao Maracanã. Após ter passado por reformas no gramado, o estádio receberá o duelo entre o Tricolor e o Botafogo, neste domingo, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Não apenas uma mudança de local, a volta à casa tricolor é uma injeção de ânimo para o elenco, que encerrou o Brasileiro 2021 como terceiro melhor mandante da competição. Na temporada passada, o Flu empolgou a torcida com as atuações em casa, especialmente na reta final do Brasileiro. Da 27ª rodada até a última, o time conquistou seis vitórias em sequência. Ao fim da competição, o Tricolor teve 66% de aproveitamento no Maracanã, atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo, primeiro e segundo colocados. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG. O fato não passou despercebido ao elenco: nesta quinta, o volante André afirmou que o grupo prefere atuar no estádio.
- Se eu não me engano, ano passado tivemos a segunda melhor campanha em casa no Brasileiro. Nos sentimos bem lá no Maracanã. É onde prefiro jogar. Acho que vai ser importante e espero que a torcida esteja apoiando os 90 minutos. Temos tudo para fazer um grande jogo, independentemente das circunstâncias. Estamos focados para buscar a vaga na final - disse.
Em 2020, o Fluminense também teve bons números em casa. Pelo Brasileiro, foram 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas em 19 jogos no Maracanã. O aproveitamento também foi de 66% na ocasião.
> Veja e simule a tabela do CariocaNeste ano, os clássicos vovôs aconteceram no Nilton Santos, e ambos terminaram em vitória para o Tricolor, que conquistou 10 jogos seguidos de invencibilidade contra o rival. O retrospecto geral também é favorável, com 140 vitórias, contra 122 do Botafogo, em 373 jogos. Contudo, a situação tende a se inverter no Maracanã, com 66 triunfos do Alvinegro contra 66 do Flu. Para a decisão, o Fluminense tem a vantagem do empate e já abriu o placar no jogo de ida, ao vencer por 1 a 0. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, pela semifinal do Carioca. Se vencer, o Tricolor conquistará a 12ª vitória consecutiva sobre o Alvinegro.
*Estagiária sob a supervisão de Luiza Sá
Crédito: FluminenseenfrentaoBotafogonoprimeirojogodevoltaaoMaracanã(MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados