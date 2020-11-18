De volta ao Guarani após suspensão, Júnior Todinho projeta próximo duelo

Crédito: Rafael Fernandes / Guarani FC

O atacante Júnior Todinho será um dos reforços do Guarani para o jogo contra o Botafogo, nesta sexta-feira (20), às 19h15, no estádio Brinco de Ouro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após cumprir suspensão automática na última partida, o artilheiro do Bugre na temporada volta à disposição do técnico Felipe Conceição.

Em busca de uma arrancada no segundo turno da Série B, Todinho deseja que a equipe mantenha a mesma postura dos últimos jogos para que consiga sair com um resultado positivo dentro de casa.– A postura do Guarani tem que ser a mesma que vem sendo, sabemos que o time deles está na zona, a gente já esteve lá, e sabemos da dificuldade e pressão que é, mas também não podemos ter vaidade, não podemos desacreditar do adversário. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos treinando firme e forte para podermos fazer nosso resultado aqui dentro de casa – afirmou o atacante.

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Com dez gols marcados em 2020, o atacante Júnior Todinho comentou sobre sua mudança de posição dentro das quatro linhas. O jogador de 26 anos falou sobre voltar a sua posição de origem, mas não descartou atuar como centroavante em caso de necessidade da equipe.

– É minha posição de origem jogar aberto, voltar para o lateral, dar trabalho para o lateral também. Eu trabalhei de centroavante com os outros treinadores. Trabalhei um pouco com o Conceição, conversei com ele, falei onde me sentia feliz jogando, fazendo meu trabalho, e conversamos. Ele me puxou para a ponta e eu estou feliz ali, mas também se for para ajudar de nove, centroavante, eu estou preparado - finalizou o jogador.