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De volta ao Fluminense, John Kennedy faz trabalho de recondicionamento após Covid-19

Jogador estava afastado desde o dia 22 de abril, quando sentiu os primeiros sintomas de resfriado, e vinha se recuperando em isolamento...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 14:29
Crédito: Reprodução
Após mais de um mês afastado, John Kennedy está de volta ao Fluminense. O atacante se reapresentou ao CT Carlos Castilho nesta semana para iniciar o trabalho de recondicionamento físico após ter tido sintomas da Covid-19. Ele vem realizando atividades desde a última terça-feira na academia.
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O jovem começou a apresentar sintomas de gripo às vésperas da estreia na Libertadores, ficando fora da partida diante do River Plate (ARG), dia 22 de abril, no Maracanã. No dia 28, ele testou positivo para a Covid-19 e seguiu isolado, já que o clube o afastou preventivamente.
Veja a tabela do Brasileirão
O retorno aos campos ainda vai demorar um tempo. Além do longo período afastado, John Kennedy apresentou fortes sintomas. O jovem chegou a ser reavaliado pelo departamento médico do Flu, que decidiu estender o período de quarentena até que ele estivesse completamente recuperado.
A última partida da joia de Xerém foi em 17 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Até aqui, são dois gols marcados em 15 jogos.

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