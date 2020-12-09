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De volta ao Flamengo, Rodrigo Muniz recebe elogios: 'Incomoda bastante os zagueiros'

Atacante entrou nos minutos finais da partida contra o Botafogo, após retornar de empréstimo ao Coritiba...
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Publicado em 

09 dez 2020 às 12:05

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 12:05

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
De volta ao Ninho do Urubu após breve empréstimo pelo Coritiba, onde atuou por seis jogos na Série A, o atacante Rodrigo Muniz teve a primeira chance de atuar sob o comando de Rogério Ceni no Flamengo, no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Mais uma opção ofensiva no Rubro-Negro, o jogador de 19 anos recebeu elogios de Willian Arão após seu retorno ao clube.
- Um garoto muito bom, voluntarioso no jogo aéreo. Estamos conhecendo cada vez mais ele nos treinamentos para podermos nos adaptar e tirar o melhor dele. A gente sabe que é um moleque que escuta bastante, que tenta nos ajudar, que incomoda bastante os zagueiros ofensivamente, essa primeira pressão que é muito importante pra nós. Ele entrou pouco, mas entrou bem. Certeza que ele vai nos ajudar - afirmou o camisa 5 em entrevista à "FlaTV".Recrutado pelas categorias de base do Flamengo em 2018, Rodrigo Muniz foi um dos destaques entre os "Garotos do Ninho" em 2019, com 22 gols em 50 partidas pelo Sub-20. Neste ano, tem integrado treinos do profissional desde o início do ano. Em outubro, acabou cedido ao Coritiba, mas retornou neste mês, após seis jogos pelo Coxa, ao Rubro-Negro a pedido do treinador Rogério Ceni.

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