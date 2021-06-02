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De volta ao Flamengo, Rodinei se reapresenta no Ninho do Urubu e é recebido por Diego com brincadeira

Com contrato até o fim de 2022, lateral-direito volta após período de empréstimo ao Internacional e fica à disposição de Rogério Ceni
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Publicado em 02 de Junho de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 15:40
Crédito: Reprodução
Rodinei está oficialmente de volta ao Flamengo. Após período de empréstimo no Internacional, o lateral-direito se reapresentou no Ninho do Urubu, nesta quarta-feira, e foi recebido com carinho e brincadeiras pelos companheiros de equipe. Nas redes sociais, Diego publicou um vídeo com Rodinei no CT e brincou:
- Olha quem está de volta! Que satisfação. Agora eu não vou mais reinar sozinho com a minha beleza (risos).
+ Com status de reforço, Rodinei inicia nova passagem pelo Flamengo e acirra disputa na lateral-direitaCom contrato até o fim de 2022, Rodinei chega com a moral alta após boa passagem no Inter e está regularizado no BID para reestrear pelo Flamengo. O lateral fica à disposição de Rogério Ceni justamente no momento em que o titular Isla está com a seleção chilena para a disputa das Eliminatórias e da Copa América.
O elenco do Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira após dois dias de folga. No último domingo, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0, pela estreia do Brasileirão. Agora, a equipe terá um período de oito dias de treinos até a partida contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, em 10 de junho.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Além de Isla no Chile, Rogério Ceni terá outros sete desfalques para o período de treinamentos: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Gabigol estão com a seleção principal; Gerson e Pedro com a seleção olímpica; Arrascaeta com o Uruguai e Piris da Motta com o Paraguai.

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