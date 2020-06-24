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De volta ao CT, Willian vê testes do Palmeiras como 'superimportantes'

Clube mostrou como foram os procedimentos no primeiro dia de avaliações físicas na Academia de Futebol, com elogio do atacante ao suporte do Verdão em meio à pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 16:28

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:28

Crédito: Atacante Willian elogiou suporte dado pelo Palmeiras durante pandemia do coronavírus (Reprodução/TV Palmeiras
Nesta semana, o Palmeiras retomou atividades presenciais na Academia de Futebol, realizando avaliações no gramado. Desde o mês passado, ocorriam treinamentos físicos, assistidos à distância pela comissão técnica. E o atacante Willian elogiou o clube pelo suporte que deu aos funcionários ao longo da paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus.
- Superimportante esse período de avaliação que estamos fazendo. Até porque não ficamos nenhuma vez, durante 90 dias, sem uma atividade regular. Temos que enfatizar todo trabalho, suporte e estrutura que o Palmeiras está tendo com os atletas e os funcionários. Vamos continuar firme e fortes para tudo voltar ao normal - disse Willian.E MAIS:Novamente sem Gómez, Palmeiras inicia testes em camposO que será da base? Coordenador do Palmeiras respondeClube acompanha acusações a Dudu e se diz contra violênciaDeyverson dá adeus a Getafe: 'Segunda casa, país que admiro'Confira vídeo em que Willian fala sobre testes físicos sobre a volta aos treinos:Seguindo os protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus, depois de duas baterias de exame para apontar contato com a COVID-19, realizados na semana passada e na última segunda-feira, o elenco passou por avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas. As atividades foram realizadas ao ar livre, simultaneamente nas áreas externas e nos três campos do centro de treinamento. Exercícios com bola estão liberados só a partir de 1 de julho.
O elenco foi dividido em duas turmas, que se apresentaram no estacionamento em horários diferentes. Ocorreu triagem, com questionário sobre sintomas de gripe e checagem da temperatura corporal. Cada grupo tinha, no máximo, cinco atletas, que não tiveram contato entre si e só puderam retirar as máscaras enquanto realizavam as atividades. Ao final dos trabalhos, a orientação era de que seguissem direto para suas casas.
Houve pesagem e, na sequência, avaliações de força e equilíbrio muscular e testes específicas em deslocamento pelo gramado. Os kits de suplementação, hidratação e refeição pós-treino foram colocados em bolsas individuais, levadas ao gramado pelo próprio jogador. Havia uma estação de descanso e hidratação para cada atleta, mantendo distância de 20 metros entre elas. No intervalo das turmas de treino, todos os equipamentos foram higienizados.
Novas avaliações serão realizadas na tarde desta quarta-feira, mantendo o objetivo de averiguar e corrigir perdas e deficiências pelo longo sem treinos presenciais por conta do isolamento social necessário na pandemia do coronavírus. Desde o mês passado, os jogadores mantinham uma rotina de trabalhos físicos assistidos à distância pela comissão técnica. E MAIS:

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