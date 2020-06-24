De volta ao CT, Willian vê testes do Palmeiras como 'superimportantes'

Crédito: Atacante Willian elogiou suporte dado pelo Palmeiras durante pandemia do coronavírus (Reprodução/TV Palmeiras

Nesta semana, o Palmeiras retomou atividades presenciais na Academia de Futebol, realizando avaliações no gramado. Desde o mês passado, ocorriam treinamentos físicos, assistidos à distância pela comissão técnica. E o atacante Willian elogiou o clube pelo suporte que deu aos funcionários ao longo da paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus.

- Superimportante esse período de avaliação que estamos fazendo. Até porque não ficamos nenhuma vez, durante 90 dias, sem uma atividade regular. Temos que enfatizar todo trabalho, suporte e estrutura que o Palmeiras está tendo com os atletas e os funcionários. Vamos continuar firme e fortes para tudo voltar ao normal - disse Willian.E MAIS:Novamente sem Gómez, Palmeiras inicia testes em camposO que será da base? Coordenador do Palmeiras respondeClube acompanha acusações a Dudu e se diz contra violênciaDeyverson dá adeus a Getafe: 'Segunda casa, país que admiro'Confira vídeo em que Willian fala sobre testes físicos sobre a volta aos treinos:Seguindo os protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus, depois de duas baterias de exame para apontar contato com a COVID-19, realizados na semana passada e na última segunda-feira, o elenco passou por avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas. As atividades foram realizadas ao ar livre, simultaneamente nas áreas externas e nos três campos do centro de treinamento. Exercícios com bola estão liberados só a partir de 1 de julho.

O elenco foi dividido em duas turmas, que se apresentaram no estacionamento em horários diferentes. Ocorreu triagem, com questionário sobre sintomas de gripe e checagem da temperatura corporal. Cada grupo tinha, no máximo, cinco atletas, que não tiveram contato entre si e só puderam retirar as máscaras enquanto realizavam as atividades. Ao final dos trabalhos, a orientação era de que seguissem direto para suas casas.

Houve pesagem e, na sequência, avaliações de força e equilíbrio muscular e testes específicas em deslocamento pelo gramado. Os kits de suplementação, hidratação e refeição pós-treino foram colocados em bolsas individuais, levadas ao gramado pelo próprio jogador. Havia uma estação de descanso e hidratação para cada atleta, mantendo distância de 20 metros entre elas. No intervalo das turmas de treino, todos os equipamentos foram higienizados.