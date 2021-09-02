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futebol

De volta ao Corinthians, Willian não deve demorar a estrear pelo clube

Meia não joga desde maio, mas fez toda a pré-temporada europeia pelo Arsenal...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
De volta ao Corinthians após 14 anos, Willian não teve ter grandes problemas para reestrear.
Ainda que tenha feito a sua última partida no dia 9 de maio, com a camisa do Arsenal, contra o West Bromwich, pelo Campeonato Inglês, o jogador fez toda a pré-temporada pelo clube londrino e está em boas condições físicas.
Ainda assim, o novo camisa 10 corintiano é cauteloso em relação ao entrosamento com o restante do grupo.
- Expectativa grande de começar a jogar, treinar, é claro que vamos precisar de um tempo para ganhar entrosamento, conhecer os companheiros e, com certeza, quando a gente fizer isso as coisas vão ficar mais fácil fácil dentro de campo. Espero que o mais rápido possível a gente possa jogar, ganhar e dar alegrias ao torcedor corintiano - disse o jogador durante a live em comemoração aos 111 anos do Timão, realizada na noite da última quarta-feira (1º)
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO meia chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira (1º) e foi uma das atrações da live em comemoração ao aniversário de 111 anos do Timão.
A expectativa é que ainda nesta semana o jogador já integre os treinamentos com o elenco corintiano e também seja registrado no Boletim Informativo Diário, da CBF.
Existe, inclusive, a possibilidade de Willian ser relacionado para o próximo compromisso do Timão, no dia 7 de setembro, contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes da contratação do meia existia uma tensão por parte da torcida referente a janela de transferências internacional, que se encerrou na última terça-feira (31), mas como antes do fechamento Willian se desvinculou do Arsenal ele deixou de ficar a mercê deste prazo e tem até 24 de setembro para ser inscrito para pode jogar ainda nesta temporada.

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