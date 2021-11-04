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futebol

De volta ao Corinthians, Richard faz exames e treinamento físico

Jogador foi devolvido pelo Ahtletico-PR, onde estava emprestado desde a temporada passada...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 16:41

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:41

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O volante Richard esteve presente no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (4). Após ser devolvido pelo Athletico-PR, o atleta realizou exames físicos e fez um treinamento na academia. No Timão desde 2019, contratado após se destacar pelo Fluminense, o meia nunca se firmou com a camisa corintiana e acumulou empréstimos. Além do Furacão, Richard também passou pelo Vasco da Gama.
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O jogador estava no Athletico desde 2020, mas no fim de outubro foi dispensado e devolvido ao Corinthians. O clube parananense alega ato de indisciplina, dizendo que Richard deixou a Arena da Baixada sem autorização depois de ser substituído no intervalo do duelo contra o Fluminense, no último 17 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
De acordo com o Furacão, em nota oficial, o atleta havia sido orientado a permanecer no estádio, para caso fosse sorteado para o exame antidoping. Richard, por sua vez, alega que foi liberado pelo clube.

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