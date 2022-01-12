De volta ao Barcelona, Daniel Alves aparece bugado em atualização do Fifa

Dois meses depois de ter sido recontratado pelo Barcelona e uma semana após a reestreia oficial pelo clube catalão, o lateral brasileiro Daniel Alves também voltou a aparecer no FIFA 22, na mais recente atualização da base de dados do jogo.
Porém, o visual do jogador está chamando a atenção. A comunidade não perdoou a EA Sports por ter dado uma face genérica a Dani Alves, recordista de títulos como profissional na história do futebol mundial (42).
Daniel Alves havia ficado fora do FIFA 20 e do FIFA 21, na época em que defendia o São Paulo - a EA não inclui jogadores que atuam no futebol brasileiro desde o FIFA 15, lançado em 2014, por não ter os direitos de imagem dos atletas. Nas edições anteriores, em que jogava pelo Paris Saint-Germain e pelo próprio Barcelona, por exemplo, Dani Alves tinha face realista dentro do game.