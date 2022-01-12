De volta ao Barcelona, Daniel Alves aparece bugado em atualização do Fifa

De volta ao Barcelona, Daniel Alves surgiu desfigurado na atualização do Fifa Crédito: Reprodução/Fifa

Dois meses depois de ter sido recontratado pelo Barcelona e uma semana após a reestreia oficial pelo clube catalão, o lateral brasileiro Daniel Alves também voltou a aparecer no FIFA 22, na mais recente atualização da base de dados do jogo.

Porém, o visual do jogador está chamando a atenção. A comunidade não perdoou a EA Sports por ter dado uma face genérica a Dani Alves, recordista de títulos como profissional na história do futebol mundial (42).