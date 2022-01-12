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De volta ao Barcelona, Daniel Alves aparece bugado em atualização do Fifa

A aparência completamente diferente da forma atual do lateral. Fãs do game brincaram com a apresentação desconectada da realidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2022 às 20:05

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:05

Fifa
De volta ao Barcelona, Daniel Alves surgiu desfigurado na atualização do Fifa Crédito: Reprodução/Fifa
Dois meses depois de ter sido recontratado pelo Barcelona e uma semana após a reestreia oficial pelo clube catalão, o lateral brasileiro Daniel Alves também voltou a aparecer no FIFA 22, na mais recente atualização da base de dados do jogo.
Porém, o visual do jogador está chamando a atenção. A comunidade não perdoou a EA Sports por ter dado uma face genérica a Dani Alves, recordista de títulos como profissional na história do futebol mundial (42).
Daniel Alves havia ficado fora do FIFA 20 e do FIFA 21, na época em que defendia o São Paulo - a EA não inclui jogadores que atuam no futebol brasileiro desde o FIFA 15, lançado em 2014, por não ter os direitos de imagem dos atletas. Nas edições anteriores, em que jogava pelo Paris Saint-Germain e pelo próprio Barcelona, por exemplo, Dani Alves tinha face realista dentro do game.

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