De volta ao Bahia, Gustavo revela experiência ruim na Coreia do Sul

Crédito: Divulgação Twitter @ECBahia

O atacante Gustavo foi uma das sensações do time de aspirantes do Bahia. Com o faro de gol apurado, ele colecionou boas atuações e, antes mesmo de ser aproveitado na equipe principal, acabou negociado com o futebol da Coreia do Sul.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Com o sonho de realizar a independência financeira e criar uma carreira no exterior, o atleta não pensou duas vezes e aceitou a oferta, mas de acordo com o próprio Gustavo, a experiência no mundo asiático foi péssima.

‘Período meio conturbado, passei uns perrengues na Coreia. Fui contratado até por um valor bom para o clube na época, e eu também estava querendo formar minha vida financeiramente. Mas não deu certo. Cheguei lá, o diretor que me pediu foi mandado embora na primeira semana. Foi um Deus nos acuda. O treinador que chegou não queria me utilizar de nenhum jeito. Eles não sabem nem onde sou bom porque eu não joguei, não tive oportunidade de mostrar o que estava demonstrando aqui’, afirmou na coletiva de imprensa.

De volta ao clube, Gustavo espera reescrever a sua história e quem sabe fincar o seu nome no Tricolor de Salvador.

+ Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no Cartola