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futebol

De volta ao Bahia, Gustavo revela experiência ruim na Coreia do Sul

Atacante saiu repleto de expectativa, mas acabou frustrado e sem nenhuma oportunidade na Ásia...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:46

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:46

Crédito: Divulgação Twitter @ECBahia
O atacante Gustavo foi uma das sensações do time de aspirantes do Bahia. Com o faro de gol apurado, ele colecionou boas atuações e, antes mesmo de ser aproveitado na equipe principal, acabou negociado com o futebol da Coreia do Sul.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com o sonho de realizar a independência financeira e criar uma carreira no exterior, o atleta não pensou duas vezes e aceitou a oferta, mas de acordo com o próprio Gustavo, a experiência no mundo asiático foi péssima.
‘Período meio conturbado, passei uns perrengues na Coreia. Fui contratado até por um valor bom para o clube na época, e eu também estava querendo formar minha vida financeiramente. Mas não deu certo. Cheguei lá, o diretor que me pediu foi mandado embora na primeira semana. Foi um Deus nos acuda. O treinador que chegou não queria me utilizar de nenhum jeito. Eles não sabem nem onde sou bom porque eu não joguei, não tive oportunidade de mostrar o que estava demonstrando aqui’, afirmou na coletiva de imprensa.
De volta ao clube, Gustavo espera reescrever a sua história e quem sabe fincar o seu nome no Tricolor de Salvador.
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‘Feliz em ter voltado e poder continuar o que tinha. Estava em um período bom quando estava aqui. Voltando agora posso dar continuidade’, concluiu.

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