De volta à comissão técnica, Marcão agradece respaldo da diretoria e empenho do elenco do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense F.C.

A sensação de dever cumprido ditou as palavras de Marcão em relação ao seu ciclo como técnico no Fluminense. Em entrevista coletiva que iniciou no fim da manhã desta sexta-feira (na qual ele estava ao lado do mandatário Mário Bittencourt e do dirigente Paulo Angioni), ele, que voltará a fazer parte da comissão técnica na próxima temporada, afirmou.

- Orgulho de vestir nossa camisa. Muita satisfação. A gente que trabalha aqui no Fluminense tem que estar sempre preparado. Foi um momento muito difícil, crucial, essa mudança de turno. Os meninos nos ajudaram muito. Comprometidos com a causa, entregues. Fica muito fácil quando o clube todo está em um pensamento só. Você entra na portaria, ganha bom dia com orgulho, é bem recebido por todos, as meninas da limpeza, a Cacá do café. As pessoas que fazem os dias ficarem mais fácil. Facilita nosso trabalho - e enalteceu a maneira como teve suporte da diretoria:

- Com muito empenho e responsabilidade, respaldado pelo presidente e pelo Paulo, deu tempo para fazer o que imaginávamos, junto com nossa comissão técnica, acharmos nosso modelo de jogo e fazermos um excelente segundo turno - completou.

O presidente do Tricolor das Laranjeiras, Mário Bittencourt, ratificou a manutenção de Marcão na comissão técnica e valorizou seu desempenho.

- Ele já é um grande treinador. Nós temos um projeto de ter um treinador fixo, isso já existe na Europa. Ele tem capacidade e ama o Fluminense. A forma dele liderar é essa, doce, simples, não existe a forma correta para liderar - disse.