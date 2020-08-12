De visual novo, Flamengo se ampara a retrospecto de 2019 para bater o Atlético-GO

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo está ciente que precisa dar uma resposta positiva após deixar os três pontos em plena casa, no último fim de semana. A missão, agora, é diante do Atlético-GO, homônimo do recente algoz, no Estádio Olímpico (GO), às 20h30 e pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmitirá a partida em tempo real.

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E, se o assunto é otimismo, o Flamengo está amparado pelo retrospecto como visitante em 2019, ano do heptacampeonato brasileiro. A fim de assegurar uma hegemonia nacional, o clube da Gávea levantou a taça com folga muito por conta do aproveitamento fora de casa (o melhor da Série A): 65%, com 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.