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futebol

De visual novo, Flamengo se ampara a retrospecto de 2019 para bater o Atlético-GO

Na temporada passada, Rubro-Negro carioca sobrou até no aproveitamento como visitante no Brasileiro; chance de recuperar-se do tropeço na estreia será a partir das 20h30...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 06:05

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 06:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está ciente que precisa dar uma resposta positiva após deixar os três pontos em plena casa, no último fim de semana. A missão, agora, é diante do Atlético-GO, homônimo do recente algoz, no Estádio Olímpico (GO), às 20h30 e pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmitirá a partida em tempo real.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
E, se o assunto é otimismo, o Flamengo está amparado pelo retrospecto como visitante em 2019, ano do heptacampeonato brasileiro. A fim de assegurar uma hegemonia nacional, o clube da Gávea levantou a taça com folga muito por conta do aproveitamento fora de casa (o melhor da Série A): 65%, com 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Do outro lado, o time de Vágner Mancini, através das palavras do próprio técnico, externou que espera um duelo equilibrado e de intensidade. Com este cenário, a ver se Dome e companhia se recuperarão do já inquietante revés na estreia e retornarão ao trilho rumo à defesa do título brasileiro.

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