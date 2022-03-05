De virada, Santa Cruz bate o Vera Cruz e segue na cola do líder pelo Pernambucano

Em situações opostas no Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Vera Cruz entraram em campo na tarde deste sábado, no estádio do Arruda, em partida válida pela 6ª rodada. Com os visitantes saindo na frente, o Santinha não desanimou e buscou a virada fechando a conta em 2 a 1.
Com o resultado, o time comandado por Leston Jr. chegou aos 16 pontos, pulando para a vice-liderança, enquanto a equipe treinada por Doriva, por conta do revés, acabou ficando na 8ª colocação com seus 5 pontos.
Mesmo fazendo valer o fator casa, a equipe do Santa Cruz não conseguiu impor seu ritmo por muito tempo no começo. Apesar de uma primeira chegada com mais perigo, aos 8, com Eduardo Guedes, a cabeçada acabou parando nas mãos do goleiro Ciriaco.
Na sequência, até os 15 minutos, apesar de mais algumas tentativas por parte do Santinha, o Vera Cruz conseguiu assustar o adversário. Devolvendo na mesma moeda, também em tentativa de cabeça, o goleiro Klever fez uma bonita defesa na finalização de Lucas Matheus, evitando que o placar fosse aberto no Arruda.
CHANCES APARECIAM, MAS SEM ÊXITO
Até os 30 minutos, o duelo passou a ficar mais truncado com algumas faltas. Sem muito trabalho aos goleiros, o Tricolor era quem ditava as ações em campo de certa forma, porém parava no bom sistema defensivo dos visitantes que conseguiam afastar a bola que rondava sua área.
Já na reta final de etapa, o Santa voltou a atacar com mais força. No entanto, mesmo conseguindo criar com Esquerdinha, Walter e companhia, acabou não sendo o suficiente para o time da casa abrir a contagem, para frustração do time mandante.
PRESSÃO DO SANTINHA, MAS VERA CRUZ ABRE A CONTAGEM
Voltando a campo com uma postura mais ofensiva, a equipe local impôs sua força na busca pelo seu gol. Entretanto, até meados dos 10 minutos, apesar da intensidade, acabou perdendo boas chances com Alex Alves e Walter.
Até os 25, com direito a mudanças dos dois lados, o panorama em campo era basicamente o mesmo. Melhor no duelo, porém, o Santa não contava com o gol aos 33 minutos de João Braga, após contra-ataque, fazendo 1 a 0.
MANDANTES VIRAM O PLACAR
Lutando para encontrar seu gol de empate, a equipe de Lesto Jr. não desanimou. Até que finalmente conseguiu. Aos 44, Rafael Furtado fez o giro e mando para o fundo das redes igualando tudo.
Embalado pelo tento, o Tricolor ainda encontrou o da virada. Já os acréscimos, aos 47, João Cardoso deu números finais ao jogo, de peixinho, para vibração do meia, sendo esse um dos últimos lances antes do apito final do árbitro.FICHA TÉCNICASANTA CRUZ x VERA CRUZ
Data e horário: 05/03/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio do Arruda, em Recife (PE)Árbitro: Hugo Soares Dias FigueiredoAssistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Dhiego Cavalcanti Pereira
Cartões Amarelos: Matheus Rosas, 43'/1ºT; João Braga, 33'/2ºT; Ramires, 43'/2ºT
Gols: João Braga, 33'/2ºT (1-0); Rafael Furtado, 44'/2ºT (1-1); João Cardoso, 47'/2ºT (2-1)
SANTA CRUZ: Klever; Edson Ratinho, Guedes, Alex Alves e Dudu Mandai; Rodrigo Yuri, Elyeser e Tarcísio (João Cardoso, aos 28'/2ºT); Esquerdinha (Mateus Anderson, no intervalo), Matheuzinho (Ítalo Silva, aos 21'/2ºT) e Walter (Rafael Furtado, aos 21'/2ºT).(Técnico: Leston Júnior)
VERA CRUZ: João Victor; Sinho (Maurício Júnior, aos 39'/2ºT), Matheus Rosas, Lucas Matheus, Jeferson Jari, Ramires, Cleyton, João Braga, Vinícius Caveirinha, Jailton (Vinícius, aos 26'/2ºT) e Adones (Índio, aos 14'/2ºT).(Técnico: Doriva)