De virada, Salgueiro vence Sport na Ilha e assume a ponta do Pernambucano

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens

Na Ilha do Retiro, o Salgueiro suportou a pressão do Sport e venceu por 2 a 1. O resultado colocou o time do interior na liderança, com 6 pontos. O Leão fica na 5ª colocação, com 3 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Salgueiro recebe o Retrô. O Sport mede forças com o Central, na Ilha do Retiro.

Etapa inicial com gols

Os primeiros 45 minutos foram agradáveis na Ilha do Retiro. O Salgueiro até assustou o Sport, mas quem balançou a rede foi o Leão. Aos 12 minutos, Mikael roubou a bola no campo de ataque e do círculo central encobriu o goleiro para abrir o marcador. Não demorou muito e o empate do Salgueiro saiu. Após cruzamento, Leozão cabeceou no cantinho de Maílson e deixou tudo igual.

Pressão do Sport

Bem postado na volta do intervalo, o Sport começou no campo de ataque e tentava encurralar o Salgueiro, que apostava no goleiro Lucas. Ele fez pelo menos duas defesas importantes e segurava a igualdade.

Paredão do Salgueiro

O goleiro Lucas foi o grande nome da etapa final. Nos minutos derradeiros, o arqueiro salvou nos chutes de Matheusinho e Mikael.

Virada e liderança