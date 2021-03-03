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futebol

De virada, Salgueiro vence Sport na Ilha e assume a ponta do Pernambucano

Diante da forte pressão do Leão, o Salgueiro contou com o goleiro Lucas inspirado e saiu com a vitória nos acréscimos...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:01

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 20:01
Crédito: Divulgação/Anderson Stevens
Na Ilha do Retiro, o Salgueiro suportou a pressão do Sport e venceu por 2 a 1. O resultado colocou o time do interior na liderança, com 6 pontos. O Leão fica na 5ª colocação, com 3 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Salgueiro recebe o Retrô. O Sport mede forças com o Central, na Ilha do Retiro.
Etapa inicial com gols
Os primeiros 45 minutos foram agradáveis na Ilha do Retiro. O Salgueiro até assustou o Sport, mas quem balançou a rede foi o Leão. Aos 12 minutos, Mikael roubou a bola no campo de ataque e do círculo central encobriu o goleiro para abrir o marcador. Não demorou muito e o empate do Salgueiro saiu. Após cruzamento, Leozão cabeceou no cantinho de Maílson e deixou tudo igual.
Pressão do Sport
Bem postado na volta do intervalo, o Sport começou no campo de ataque e tentava encurralar o Salgueiro, que apostava no goleiro Lucas. Ele fez pelo menos duas defesas importantes e segurava a igualdade.
Paredão do Salgueiro
O goleiro Lucas foi o grande nome da etapa final. Nos minutos derradeiros, o arqueiro salvou nos chutes de Matheusinho e Mikael.
Virada e liderança
Na cobrança de escanteio, o Salgueiro que pouco fez dentro de campo ao longo da etapa final, chegou a vitória. Ranieri desviou e Raimundinho estufou as redes, 2 a 1.

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