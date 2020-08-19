futebol

De virada, Ponte Preta vence Oeste e ameniza a crise

Macaca saiu atrás do marcador, mas conseguiu reverter na etapa final com gols de João Paulo e Camilo...
Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 22:24

Crédito: Divulgação/Oeste
No Canindé, a Ponte Preta não tomou conhecimento do Oeste, venceu o rival por 3 a 1 e amenizou a crise no Moisés Lucarelli. Com o placar, a Macaca fica na 6ª colocação, com cinco pontos. O Rubrão é o 18º colocado, com dois pontos.Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o CSA, em Campinas. O Oeste mede forças com América-MG, no Independência.
O jogo
A etapa inicial foi agitada no Canindé. A Ponte comandou o meio-campo e chegou a balançar a rede com Apodi, mas a arbitragem anulou o gol de maneira errada. Pouco depois, Camilo sofreu pênalti, que a arbitragem fez vista grossa e tirou do sério os jogadores campineiros.
Sem ter nada a ver com os problemas entre Ponte Preta e arbitragem, o Oeste foi ao ataque e balançou a rede. Na bola aérea, Kalil estufou as redes da Macaca.
Nos minutos finais a Ponte chegou ao empate graças ao Oeste. Éder Sciola tentou cortar o cruzamento e mandou para o próprio gol, 1 a 1.
Na etapa final o ritmo do confronto caiu. Os dois times pouco faziam dentro de campo e sobrava correria. No primeiro lance de perigo, a Ponte virou. João Paulo recebeu na grande área e bateu colocado para estufar a rede.
Aos 38 minutos Camilo sacramentou o triunfo. Após pênalti indiscutível de Bruno Lopes e João Paulo, o camisa 88 bateu no canto direito e ampliou, 3 a 1.

