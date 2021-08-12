De virada, Ponte Preta derrota o Londrina e deixa o Z-4 da Série B

Somente a vitória interessava para Ponte Preta e Londrina, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Moisés Lucarelli. Abrindo o placar com Safira, o Tubarão acabou cedendo o empate ao adversário, ainda no primeiro tempo, em um gol contra de Felipe, porém, aos 47 do segundo tempo, quando tudo parecia ficar no empate, Moisés garantiu o feito heroico para os donos da casa, fechando o placar em 2 a 1.
Com a vitória, a equipe treinada por Gilson Kleina acabou subindo dois degraus, ficando na 16ª posição, agora com 16 pontos. Por outro lado, o time comandado por Márcio Fernandes, por conta do revés, estacionou na penúltima posição com seus 13 pontos conquistados até o momento.
Fazendo valer o fator casa, a equipe da Ponte Preta não quis saber de ceder espaços ao Londrina e partiu para seu campo de ataque. Conseguindo criar jogadas de perigo, como no chute de Moisés, o goleiro César mostrou que não estava disposto a sofrer gols fazendo uma bonita defesa.
Com sua equipe ficando mais com a posse de bola e mostrando ofensividade, o técnico Gilson Kleina viu o primeiro obstáculo no jogo ao ter que fazer uma substituição aos 15 minutos, tirando o zagueiro Rayan, para colocar em seu lugar Cleyton.
LONDRINA ABRE, MAS SOFRE O EMPATE EM SEGUIDA
Mesmo sendo pressionada, a equipe liderada por Márcio Fernandes não desanimou em campo. Depois de escapar de sofrer o primeiro tento, conseguiu seu gol aos 29 minutos, após um chute de Marcelinho defendido por Ivan, que sobrou para Safira, sem marcação, abrir a contagem no Moisés Lucarelli.
Mesmo criando pouco, o gol aliviou os jogadores do Tubarão. Entretanto, já na reta final da etapa, aos 38 minutos, depois do chute de Moisés defendido por César, a Ponte conseguiu empatar. Placar de 1 x 1 e fim de primeiro tempo.
INÍCIO DE SEGUNDO TEMPO COM EQUILÍBRIO
Voltando a campo com modificações, já que os técnicos optaram por dar um ânimo diferente para seus respectivos times em busca de uma possível vitória, o confronto, nos primeiros 15 minutos, mostrou-se bastante equilibrado. Com chances dos dois lados, os goleiros mantinham o máximo de atenção no jogo, conseguindo mostrar serviço quando exigidos.
Até meados dos 30 minutos, o Tubarão, aos poucos, foi ditando o ritmo. Com isso, passou a acionar mais seus jogadores de frente, como Tiago Orobó e Caprini, que entraram no decorrer da etapa, mas que não tiveram êxito em suas finalizações.
RETA FINAL COM EMOÇÃO E GOL DA PONTE
Apostando suas últimas fichas, os dois comandantes não estavam dispostos a sair de campo com um empate. Sendo assim, com o tempo correndo até os acréscimos, aos 47 minutos, após Rodrigão fazer o pivô, passou para Moisés limpar a jogada e mandar para o fundo das redes, garantindo a vitória suada para a Macaca por 2 a 1.
FICHA TÉCNICAPONTE PRETA x LONDRINA
Data e horário: 11/08/2021, às 19h (de Brasília)Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF-PA)Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (CBF-PA) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (CBF-PA)
Cartões Amarelos: Kevin, 6'/1ºT; Felipe, 18'/1ºT; Safira, 40'/1ºT; Lucas Lourenço, 44'/1ºT; Ivan, 19'/2ºT; Bídia, 42'/2ºT
Gols: Safira, 29'/1ºT (1-0); Felipe (contra), 38'/1ºT (1-1); Moisés, 47'/2ºT (2-1)
PONTE PRETA: Ivan; Kevin, Fábio Sanches (Thiago Lopes, aos 32'/1ºT), Rayan (Cleylton, aos 15'/1ºT) e Felipe Albuquerque; André Luiz, Vini Locatelli (Marcos Júnior, aos 36'/2ºT) e Camillo (Iago, aos 36'/2ºT); Richard (Niltinho, no intervalo), Rodrigão e Moisés.(Técnico: Gilson Kleina)
LONDRINA: César; Matheus Bianqui, Saimon, Marcondes e Felipe (Bidía, aos 32'/2ºT); Jean Henrique, Gegê e Marcelo Freitas (Pedro Cacho, no intervalo); Lucas Lourenço, Alisson Safira (Caprini, aos 11'/2ºT) e Marcelinho (Tiago Orobó, aos 11'/2ºT).(Técnico: Marcio Fernandes)