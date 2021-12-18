futebol

De virada, Hertha bate o Borussia Dortmund pela Bundesliga

Com três gols na segunda etapa, Hertha BSC vence o Borussia Dortmund, que vê distância para o Bayern aumentar...
LanceNet

18 dez 2021 às 16:27

Na capital alemã, o Hertha BSC protagonizou uma grande virada contra o Borussia Dortmund neste sábado. Com dois gols de Marco Richter e mais um de Ishak Belfodil, a equipe mandante venceu o BVB no segundo tempo da partida pelo placar de 3 a 2.Veja a tabela do Alemão
NA FRENTEO Borussia Dortmund conseguiu sair na frente do placar na partida deste sábado. O Hertha havia marcado aos 18 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado. Com isso, o BVB aproveitou o espaço e abriu o placar aos 31 minutos com Julian Brandt.
EMPATEEnxergando a diferença no placar, o Hertha procurou o ataque rapidamente com o início da segunda etapa, sendo eficaz logo no início. Com apenas seis minutos, a equipe da casa deixou tudo igual após Ishak Belfodil colocar a bola na rede.
VIRADALogo após o empate, o Hertha manteve-se no campo ofensivo para buscar a virada, e foi bem sucedido novamente. A equipe mandante marcou aos doze minutos do segundo tempo com Marco Richter, que também ampliou a vantagem aos 24 minutos.
DIMINUIUO resultado da partida deste sábado foi péssimo para o Borussia Dortmund, que agora vê o Bayern de Munique aumentar a sua distância na liderança da Bundesliga para nove pontos. Os visitantes ainda buscaram uma reação contra o Hertha, mas conseguiu apenas descontar com Steffen Tigges aos 38 minutos do segundo tempo.
SEQUÊNCIAO Hertha entra em campo no dia 9 de janeiro, às 11:30h (de Brasília), contra o Koln. O BVB, por sua vez, atua contra o Eintracht Frankfurt, às 14:30h (de Brasília) do dia 8 de janeiro.
Crédito: Hertha venceu o BVB na Bundesliga (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

